Dovedit ştiinţific: aceste alimente distrug CANCERUL

In scopul de a invinge cancerul si a asigura faptul ca nu va exista recidiva, corpul trebuie adus intr-o stare de echilibru si sistemul imunitar reconstruit si reglat fin. Deci cum sunt realizate toate acestea?

Detoxifiere, detoxifiere si iar detoxifiere, plus realizarea unui usor pH alcalin, simultan cu alimentarea corpului cu hrana cea mai buna, organica si densa nutritiv aflata la dispozitie. Telul tau este de a reconstrui un sistem imunitar ucigas pe masura ce scalzi fiecare celula necanceroasa a corpului tau intr-o "baie" nutritiva.



Omega-3



Uleiul din si seminte de in, de canepa, ori suplimentele naturale cu combinatii de uleiuri furnizeaza acizii grasi omega-3 (si alti acizi grasi binefacatori), care lupta cu inflamatia si iti fac corpul mai putin ospitalier pentru celulele canceroase. Vitamina D si ea este cunoscuta ca un nutrient benefic impotriva cancerului, si pe langa expunerea generoasa a corpului gol la soare, mai poti gasi si unele amestecuri vegane de uleiuri cu vitamina D in ele.



Usturoiul



Chiar Institutul National al Cancerului SUA admite ca usturoiul „ar putea reduce riscul de dezvoltare a catorva tipuri de cancere, in special cancere ale tractului gastrointestinal”. Usturoiul reduce inflamatiile, lupta impotriva radicalilor liberi si a cancerului. Mananca-l crud sau toaca-l si lasa-l sa stea 10-15 minute inainte de a-l pune la gatit, sau compusul lui binefacator, alicina, nu va fi eliberata.



Strugurii



Compusul gasit in strugurii negri, rezveratrolul, este un puternic antioxidant care salveaza celulele de la moartea cauzata oxidativ. Semintele de struguri au beneficii uriase. Va recomandam sa nu mancati strugurii fara seminte.

