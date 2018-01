FOTO EXPLICATIE: Două românce care locuiesc în Italia au anunţat că se căsătoresc: "Suntem împreună de 15 ani"

Liliana Crăciun şi Ramona Dinescu formează primul cuplu gay de românce care-şi oficializează relaţia în Italia. Se va întâmpla într-o localitate din Sardinina. Cele două spun că sunt împreună de 15 ani, iar până acum şi-au ţinut relaţia secretă. Primarul oraşului în care cele două locuiesc a precizat pentru mass-media italiană că orice persoană, indiferent de orientarea sexuală, se poate căsători în oraşul pe care-l administrează.

Povestea de dragoste dintre Liliana Crăciun şi Ramona Dinescu a început în urmă cu mai bine de 15 ani. Cele două povestesc că relaţia lor a început la telefon. Vreme de cinci ani, şi-au consumat iubirea în România, ascunsă de ochii curioşilor.



În urmă cu un deceniu, cele două românce s-au mutat în Sardinia, Italia, unde au decis să nu-şi mai ascundă dragostea. Anul trecut, cele două au decis să îşi oficializeze relaţia, fiind primul cuplu gay de românce care îşi oficializează relaţia în Italia.

"Suntem foarte bucuroase că putem, în sfârşit, să facem acest pas, suntem împreună de 15 ani. Am aşteptat mult timp această lege care permite căsătoria cuplurilor homosexuale şi, în sfârşit, iată-ne aici. Eu în luna iulie (n.r. - anul 2017) m-am întors acasă şi am făcut toate actele, lipsesc doar documentele Ramonei. Am sosit în Sardinia acum 10 ani. Întâi a venit partenera mea, Ramona, care a găsit un loc de muncă şi a început să lucreze ca asistentă medicală. O lună mai târziu, am decis să o urmez şi am venit şi eu. Aici, în Nuoro, am găsit mulţi prieteni. Oraşul ăsta a devenit a doua mea casă şi aici am decis să ne căsătorim. În ţara mea (n.r. - România), din păcate, nu există încă legislaţie care să permită căsătoriile homosexuale. Sper că şi acolo se vor decide să facă acest pas spre civilizaţie cât mai curând posibil", a declarat Liliana, pentru publicaţia italiană La Nuova Sardegna, conform adevarul.ro.

Liliana Crăciun are 50 de ani, este din Brăila, şi lucrează ca badantă (n.r. îngrijitoare de persoane în vârstă), iar Ramona Dinescu are 42 de ani, este din Bistriţa şi este asistentă medicală în localitatea Sassari.