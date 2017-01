Două avioane s-au ciocnit în aer în SUA

O noua tragedie aviatica s-a petrecut in SUA! Doua avioane s-au ciocnit in aer, iar cei aflati la bord au murit.

Trei oameni au sfarsit tragic dupa ce doua avioane de mici dimensiuni s-au ciocnit in aer in Texas, apoi s-au prabusit intr-o parcare dintr-o zona populata.

Imaginile filmate de martori surprind momentele imediat urmatoare prabusirii aeronavelor, cuprinse de flacari si fum.

Autoritatile au confirmat ca doua avioane mici s-au ciocnit in apropierea aeroportului Aero Country, in orasul McKinney, precizand ca pilotii actionau in "zbor la vedere", un set de reguli dupa care un aviator piloteaza un avion in conditii meteorologice in care vizibilitatea este suficienta ca pilotul sa vada incotro zboara avionul. Acestia nu se aflau in contact cu controlorii de trafic aerian la momentul accidentului.