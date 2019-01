Dosarele X la DNA. A mituit un oficial care încă nu era în funcție

Procurorii DNA au comis o greşeală flagrantă în dosarul fostului ofiţer SRI Daniel Dragomir. La termenul de miercuri, de la Curtea de Apel Bucureşti, procurorul de şedinţă a susţinut că Dragomir a primit bani pentru a-l influenţa pe şeful ANAF, Gelu Diaconu. Doar că în perioada în care s-ar fi petrecut presupusul trafic de influenţă, Diaconu nu era încă şef ANAF.

"Dosarele X

Am avut un nou termen azi la Curtea de apel in dosarul DNA.

Pe langa martori care arunca in aer mizeriile procurorilor, un element relevant:

Nu mai vorbim de dosarele DNA ci de dosarele X.

Am fost acuzat si arestat pe un denunt in care scrie, negru pe alb ca as fi primit bani in perioada decembrie 2012 - ianuarie 2013 pentru a-mi folosi influenta in mod direct la Seful ANAF, fiind mentionat in clar Gelu Diaconu.

DNA a sustinut in gura mare acelasi lucru.

Surpriza, Gelu Diaconu a fost numit sef ANAF de abia in aprilie 2013.

t’s about chronology stupid. Eu pe procurorii astia inteligenti care ii pun pe oameni sa faca denunturi paranormale nu i-as angaja nici la maturat strazile", scrie Daniel Dragomir pe Facebook.