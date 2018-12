Dosarul Tăriceanu, tergiversat cu încă 10 zile

Membrii Biroului permanent din Senat au decis, luni, prelungirea cu zece zile a termenului pentru întocmirea raportului de către senatorii jurişti în cazul cererii DNA de încuviinţare a urmăririi penale împotriva preşedintelui Senatului, Călin Popescu-Tăriceanu, a declarat vicepreşedintele Senatului, Claudiu Manda.

"Ne-a făcut această solicitare. Am hotărât, pe de o parte, să prelungim termenul pentru raport cu zece zile, să permitem senatorilor care doresc să studieze dosarul să vadă fiecare ce elemente are pentru a-şi concluziona un punct de vedere pentru vot şi, la fel, să existe o declaraţie de constituţionalitate, pentru că totuşi aceste documente sunt nepublice şi ideea este că cine vrea să le consulte, să ştie în cunoştinţă de cauză şi să voteze în cunoştinţă de cauză, nu neapărat să poată să expună în spaţiul public. Începând de astăzi am decis termen zece zile pentru studiere. Sperăm să nu mai fie nevoie de vreo altă prelungire", a precizat Manda.



Cât priveşte posibilitatea amânării raportului după sărbători, Manda a spus pot fi speculaţii de orice fel, însă Biroul permanent a fost sesizat "în acest moment" cu situaţia de fapt.



"Speculaţii pot să fie de orice fel, noi am fost sesizaţi în acest moment în Biroul permanent din partea Comisiei juridice cu această situaţie. Şi anume, colegi care doresc să studieze pentru a-şi formula un punct de vedere concret în ceea ce priveşte votul în plen. Am stabilit că are voie să studieze în acest termen de zece zile orice senator, cu o solicitare şi cu un angajament de confidenţialitate", a susţinut Manda.



Liderul grupului parlamentar USD din Senat, Vlad Alexandrescu, a spus că această amânare este "nejustificată", adăugând că votul pe raport în Comisia juridică s-ar fi putut da mâine, "adică la termenul care era deja prelungit o dată în cadrul Comisiei juridice".



"În Biroul permanent, preşedintele Comisiei juridice, domnul Cazanciuc, a cerut încă zece zile de amânare pentru depunerea raportului în cazul ridicării imunităţii domnului Tăriceanu, justificând că şi alţi senatori ar trebui să consulte dosarele de la DNA şi referatul DNA. Din punctul de vedere al USR, care a votat împotrivă, ca şi PNL de altfel, această amânare este nejustificată pentru că dosarele se află deja de două sau de trei săptămâni depuse la comisie, era tot timpul din lume ca oricine ar fi dorit să consulte acest dosar, să o facă. De asemenea, nu are nicio legătură faptul că se întârzie votul celor 11 senatori jurişti, care au avut tot timpul să consulte acest dosar, cu faptul că alţi senatori, din alte comisii, doresc să vadă de asemenea acest dosar. Votul pe raport s-ar fi putut da mâine, adică la termenul care era deja prelungit o dată în cadrul Comisiei juridice. Reamintesc că Biroul permanent fixase iniţial termenul de 11 decembrie Comisiei juridice pentru depunerea acestui raport şi iată că acum comisia a cerut o amânare de zece zile, deci până la data de 21 decembrie", a susţinut Alexandrescu.



Cu privire la termenul de prescriere a faptelor de care este acuzat Tăriceanu, Alexandrescu a susţinut că acesta nu se poate aplica, întrucât au "început actele de procedură".



"USR consideră că ea (n.r. - prescrierea) nu se poate aplica, dat fiind că au început actele de procedură, inclusiv această trecere de la Biroul permanent la Comisia juridică, Comisia juridică către plenul Senatului. Le considerăm ca fiind acte de procedură şi deci considerăm că termenul de prescriere s-a întrerupt. Deci nu există nicio justificare pentru a întrerupe cursul anchetei penale", a afirmat senatorul USR.



"În data de 4 decembrie, senatorii Liviu Lucian Mazilu, Aurel Horea Soporan şi Liviu Marian Pop au transmis Comisiei juridice cereri scrise prin care solicitau permiterea accesului la documentele transmise de PÎCCJ în dosarul menţionat. Având în vedere aceste chestiuni, precum şi solicitările unor membri ai Comisiei de a avea timp de a studia notele depuse de avocat, Comisia juridică a hotărât să solicite Biroului permanent să decidă cu privire la permiterea accesului tuturor senatorilor la dosarul PÎCCJ şi la referatul care îl însoţeşte şi, de asemenea, stabilirea unui calendar în acest sens. Astfel, Comisia propune ca accesul să se permită tuturor senatorilor în sala de şedinţă a acesteia, urmând ca senatorii să fie informaţi că au obligaţia de a păstra confidenţialitatea cu privire la documentele menţionate", se arată în solicitarea adresată Biroului permanent şi semnată de preşedintele Comisiei juridice, Robert Cazanciuc.