Dosarul Revoluției dezvăluie cum au fost mușamalizate dovezile privind relațiile colaboratorilor lui Iliescu cu serviciile secrete ale URSS, scriu cei de la Ziare.com.

Ziare.com publica declaratiile mai multor ofiteri de Securitate care lucrau in celebra unitate UM 0110, denumita "Anti-KGB", in cadrul operatiunii "Corbii", actiune in cadrul careia au fost supravegheati mai multi ofiteri si politicieni filosovietici. Marturiile au fost date in Dosarul Revolutiei.



Una dintre declaratiile cheie de martor, din acest caz, a fost cea a ofiterului care a coordonat in anii '80 celebra operatiune "Corbii", care viza o parte din gruparea care a prealuat puterea in Romania dupa 1990.







- Inalti ofiteri ai Armatei Romane ar fi fost agenti ai serviciilor secrete ale URSS, iar din acest motiv erau in atentia ofiterilor de contrainformatii militare.



- Gruparea s-ar fi constituit in jurul generalului Ion Ionita (1924-1987).

