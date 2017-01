Dosarul Microsoft. Gheorghe Ştefan a cerut judecătorilor înjumătăţirea pedepsei

Gheorghe Ştefan a cerut magistraţilor Tribunalului Bucureşti înjumătăţirea pedepsei primită în dosarul Microsoft şi aprobarea acordului de recunoaştere a vinovăţiei, prin care ar urma să primească trei ani de închisoare într-un dosar în care Vasile Blaga este acuzat de trafic de influenţă.

Gheorghe Ştefan a fost adus din penitenciar în faţa magistraţilor Tribunalului Bucureşti, vineri, unde a cerut aprobarea acordului de recunoaştere a vinovăţiei în dosarul în care fostul co-preşedinte PNL, Vasile Blaga, este acuzat de trafic de influenţă. Gheorghe Ştefan a încheiat un acord cu procurorii DNA prin care urmează să primească trei ani de închisoare, în schimbul unui denunţ, notează Mediafax.ro.

Totodată, Gheorghe Ştefan le-a cerut judecătorilor înjumătăţirea pedepsei de şase ani de închisoare pe care o execută în urma condamnării din dosarul Microsoft, argumentând că a făcut un denunţ în urma căruia "o altă persoană a fost trimisă în judecată."

"Eu sunt în cauză şi suport consecinţele. Nu contest deciziile judecătorilor şi ceea ce am primit eu. Dacă considerăm că acel articol 19 este aplicabil numai în cazul urmăririi penale, spune că unui condamnat poate să i se reducă la jumătate pedeapsa, eu spun că e logică. Eu am dat un denunţ şi nişte declaraţii în care o altă persoană a fost trimisă în judecată şi aş putea să îmi retrag declaraţia. Nu e normal ca unul care face denunţ să nu primească nimic. Să analizaţi logic că eu am primit cea mai mare pedepasă. Dorin Cocoş si Niro (Dumitru Nicolae) au primit doi ani pentru că li s-a redus, pentru că s-a aplicat articolul 19 şi treime recunoaştere şi deşi am făcut şi eu acelaşi lucru, vreau şi eu o egalitate de şanse la pedeapsă, dar e opinia mea personală", a declarat Gheorghe Ştefan în sala de judecată.