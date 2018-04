Dosarul lui Tăriceanu, dat ca exemplu în expunerea de motive a Codului de procedură Penală

O modificare importantă la Codul de Procedură Penală propusă de PSD este justificată, în expunerea de motive care însoțește proiectul depus miercuri, prin cazul particular al președintelui Senatului, Călin Popescu-Tăriceanu, trimis în judecată pentru mărturie mincinoasă și favorizarea făptuitorului, scrie G4Media.ro.

Astfel, în expunerea de motive se arată că este nevoie de modificarea articolului 143, referitor la consemnarea activităților de supraveghere tehnică pentru a se evita situația în care informațiile obținute pe un mandat de interceptare dar care nu au legătură cu cauză să nu mai poată fi utilizate pentru deschiderea unui nou dosar penal.

În acest sens, este dat drept exemplu situația lui Călin Popescu Tăriceanu, care, susțin autorii amendamentului, "a fost interceptat aproape în permanență din 2008 și până în 2014 (până la această dată există date publice) chiar dacă nu a fost trimis în judecată pentru vreo faptă rezultată din acele interceptări, ci au fost utilizate pentru a proba fapte indirecte într-un dosar de mărturie mincinoasă."

UPDATE Ce a răspuns Tăriceanu, întrebat de jurnaliști: "Eu cred că este o greseala sa personalizam, da, am fost ascultat din 2008 permanent." Întrebat dacă despre aceste proiecte a avut o discuție cu Florin Iordache: "Eu nu am avut o discuție cu domnul Iordache pentru ca i-aș fi spus: "domnule, nu da exemplul meu, au fost și altii ascultați, nu sunt singurul". Eu am făcut și contestație."