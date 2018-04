Dosarul „Insolvența Realitatea TV” – Adevăruri nespuse sau neștiute

Al doilea mandat al președintelui Traian Băsescu este acela în care „Sistemul Paralel” coordonat, se afirmă de către mulți, chiar de Preşedintele României a pus în aplicare planul de atac la Realitatea TV, la fel ca și în cazul altor organe media. Pentru a reduce impactul presei în manipularea electoratului anti-Băsescu şi a aduce sub controlul direct presa din România, serviciile au strâns informaţii despre mogulii din presă, pe care le-au „vărsat” apoi pe masa DNA.



Atacul a continuat, de-a lungul anilor, iar Realitatea TV a reușit să demonstreze în instanță că majoritatea datoriilor din totalul de 300 de milioane de lei au fost false, inventate, sau calculate eronat! Timp în care televiziunea de știri nu poate recupera bunuri și echipamente de care a fost deposedată într-o manieră dolosivă, valoarea echipamentelor depășind 40 de milioane de euro, mai mult decât suma pe care o dispută în procesele insolvență!

Cetățeanul.net publică, mai jos, ceea ce sperăm să fie un tablou cât mai complet asupra cazului insolvenței celei mai cunoscute televiziuni de știri din România.

Suntem siguri că, în zilele ce urmează, vom putea relata mai multe despre acest caz emblematic, inclusiv puncte de vedere ale contestatarilor faptelor pe care le vom prezenta în continuare.

Coabitarea, o complicitate criminală, în „interpretarea” lui Sebastian Ghiță

Recent desecretizat, Protocolul din 2009, semnat între Ministerul Public – Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie şi Serviciul Român de Informaţii pare a fi extins competenţele de cercetare penală ale SRI-ului chiar dincolo de cele pe care le avea fosta Securitate comunistă. Prin acest Protocol secret, aria SRI-ului de anchetă penală a devenit practic nelimitată. Noţiunile de „infracţiuni ce au corespondent în ameninţările la adresa siguranţei naţionale” şi “infracţiuni grave” sunt atât de largi încât includ orice tip de infracţiune, pentru că nu exista o definiţie legală a acestora. Puterile pe care acest Protocol le arogă SRI-ului asupra procurorilor, în activitatea de cercetare penală, ne-au spus mai mulți avocați spedcializați în materie, par a implica o intruziune pe caz mai mare chiar decât cea permisă procurorului-ierarhic asupra procurorului din subordine.

Sebastian Ghiţă a făcut public, într-o emisiune înregistrată ce constituie probă, că Traian Băsescu a ştiut, a încurajat – prin lipsa de atitudine și ar fi participat la subminarea autorităţii în stat, a celor 3 puteri asupra cărora avea datoria constituţională să le vegheze independenţa. Astfel Ministerul Public, SRI şi Ministerul Justiţiei/Curtea Constituţională au ajuns să submineze 2 puteri în stat Executivul si Justiţia, ajungând chiar să încalce drepturile de cetățean ale patronilor de media, cărora prin interceptari nelegale le-au arestat administratorii şi contabilii, le-au poprit conturile şi uneori le-au distrus firmele.

Nu fac excepție de aici Dan Voiculescu, Adrian Sârbu, Sebastian Ghiţă sau Maricel Păcuraru, reiese din înregistrarea video marca Ghiţă. Tot el a susținut că acest „stat paralel” a promovat interese obscure de închidere de firme, cu eliminare de pe piaţă, dar creare de culoare pentru alte firme favorizate direct sau indirect, în situația în care rolul statului este să colecteze creanţele fiscale de la contribuabili. Apoi, prin coluziune/conivenţă (înțelegere secretă între două părți, în complicitate pentru prejudiciul unei a treia) s-a ajuns la subminarea autorității 3 – Legislativul şi au permis șantajarea/obţinerea unei pârghii asupra celei de-a treia putere în stat (prin urmăriri penale, în aceleași condiții, asupra membrilor Parlamentului).

Episodul Realitatea TV – Actul 1

Participanţi:

Victimă: Realitatea TV

„Băiatul bun”: Sebastian Ghită ASESOFT

„Băiatul rău”: Sorin Blejnar ANAF

Complici:

RAAPPS

SRI

Parchete, inclusiv DNA

Instanţa de Insolvenţă ASESOFT

România TV

Sorin Ovidiu Vântu

1. Sorin Ovidiu Vîntu (SOV) patron Realitatea TV

SOV este atacat de SISTEMUL PARALEL. Note informative pleacă de la SRI la Garda Financiară după care ANAF, prin preşedintele Sorin Blejnar declanşează prin atac frontal controlul la începutul anului 2010. SRI pregăteşte dosarul SOV ce aterizează la DNA (Sebastian Ghiţă prezintă la România TV înregistrarea cu Preşedintele Băsescu, despre Coldea, Kovesi şi Stanciu). S-a aflat mai târziu că Viorel Ponta ar fi fost, de fapt, „pe mână” cu Basescu, pieteni în spatele cortinei, duşmani în faţa ei.

De menţionat că deja ANAF instituise titluri executorii şi somaţii pentru 9.339.187 lei, înainte de finalizarea inspecţiei fiscale din 2011. Astfel au fost comunicate somaţiile 8345/2010 şi 8417/2010, conturile fiind sechestrate.

2. Sebastian Ghiţă patron la ASESOFT

Ghiţă prezintă poezia că Sorin Blejnar l-a atacat şi pe el şi a cerut lui SOV să-şi unească forţele împotriva lui Băsescu. Din poezie făcea parte şi placa în care Ghiţă îl susţinea pe Ponta, fapt pentru care Blejnar, câinele lui Băsescu, îl urăşte de moarte. SOV pune botul şi UNIREA se consemnează într-un contract de consultanţă şi management între Realitatea Media SA a lui SOV şi ASESOFT Internaţional SA a lui Ghiţă. Semnat la Bucureşti în data de 24.10.2010, prin care Ghiţă preia administrarea Realitatea TV cu clauză de finanţare a tuturor cheltuielilor Realitatea Media, valabil 5 ani, nereziliat până la acea dată.

Obiectul contractului avea componenta A – „Asigurarea de către Manager a resurselor financiare necesare Societăţii, prin acordarea de către Manager pentru Societate a unor fonduri băneşti destinate susţinerii activităţii acesteia, în cuantum egal cu Suma Alocată.”

În componenta B se stipulează: „Serviciile prestate de Manager pentru executarea componentei B nu vor încălca în niciun caz actul constitutiv al Societăţii ori prevderile Legislaţiei incidente ori drepturile şi/sau interesele legitime ale terţilor.”

Conform Anexei 2, suma alocată contractual a fost de 5.000.000 Euro la un curs de 4,30 rezultă 21,5 milioane lei.

Aici, Sebastian Ghiță a avut un plan la două capete:

Prin Contractul de Management continuă afacerea Realitatea TV Orchestrează regia pentru faliment pentru a scăpa de datorii şi planifică controlul mesei credale.

3. Sorin Blejnar preşedinte ANAF

ANAF pune sechestrul asigurător 1052288 în data de 25.05.2011 pentru somaţiile emise 8345/2010, 8417/2010, 9110/2011, 9172/2011, 9282/2011, 9372/2011, 9564/2011, 9794/2011, 9883/2011, pentru titlurile executorii. Conturile Realitatea Media sunt blocate, toate activităţile fiind desfăşurate prin Managerul (Administratorul desemnat) ASESOFT.

4. Managerul ASESOFT

Pe durata controlului ANAF, cu conturile Realitatea Media blocate, Ghiţă preia veniturile Realitatea Media (54 milioane lei confirmate de clienţii Realitatea Media), modifică contractele Realitatea Media şi solicită clienţilor Realitatea Media ca pentru serviciile prestate de Realitatea Media, ASESOFT să încaseze aceste venituri. Rezultă că prin acţiunea sa, Managerul ASESOFT:

Prin împrumuturi ce exced suma alocată de 21,5 milioane a omis să evidenţieze corect sursa impozabilă sau taxabilă, respectiv veniturile Realitatea Media, prin transferul contractelor cu clienţii ce au fost încasate direct de ASESOFT, înregistrarea operaţiunilor comerciale efectuate sau a veniturilor realizate Prin schimbarea locatarului din contractul de închiriere iniţial dintre RAPPS şi Realitatea Media, cu locatarul ASESOFT, s-au distrus şi s-au ascuns acte contabile.

Din punct de vedere legal, Ghiţă prin ASESOFT a încălcat prevederile art 9 alin 1 lit b) şi d) din Legea 241/2005:

(1) Constituie infracţiuni de evaziune fiscală şi se pedepsesc cu închisoare de la 2 ani la 8 ani şi interzicerea unor drepturi următoarele fapte săvârşite în scopul sustragerii de la îndeplinirea obligaţiilor fiscale:

b) omisiunea, în tot sau in parte, a evidenţierii, în actele contabile ori în alte documente legale, a operaţiunilor comerciale efectuate sau a veniturilor realizate; d) alterarea, distrugerea sau ascunderea de acte contabile, memorii ale aparatelor de taxat ori de marcat electronice fiscale sau de alte mijloace de stocare a datelor;

Menţionăm că ASESOFT prin obligaţiile contractuale ale contractului de management, avea o sumă alocată de 21,5 milioane de lei şi se obliga să plătească toate obligaţiile Realitatea Media.

In loc de suma alocată, ASESOFT s-a înregistrat la masa credală conform propriilor estimări cu 50 milioane de lei în insolvenţa Realitatea Media. In realitate 20 de milioane au fost dovedite false, râmânând 30 de milioane la masa credală, ce reprezintă obligaţii plătite de ASESOFT pentru Realitatea Media. În contra partidă ASESOFT a primit foloase necuvenite de 54 de milioane lei, reprezentând venituri ale Realitatea Media, colectate de ASESOFT, cu o decizie de management care nu a fost luată de AGA Realitatea Media, deci o decizie nelegală de transfer de active.

Contractul de chirie RAAPPS – Realitatea Media

Pe durata contractului de management, RAAPPS şi ASESOFT au modificat contractul de chirie dintre RAPPS şi Realitatea Media, pe motiv că Realitatea Media nu ar fi plătit chiria pentru 3 luni şi RAAPPS a închiriat spaţiul Realitatea Media către ASESOFT. De menționat că ASESOFT, prin obligaţiile contractuale ale contractului de management, avea o sumă alocată de 21,5 lei şi se obliga să plătească toate obligaţiile Realitatea Media, deci inclusiv chiria. Nu rezultă că RAPPS ar fi trimis o reziliere a contractului.

A urmat evacuarea personalului Realitatea Media, sechestrarea bunurilor Realitatea Media, respectiv echipamente, sisteme, cablări, instalaţii de comunicare, ce aveau o valoare contabilă de peste 40 milioane euro, pentru o chirie înscrisă la masa credală cu dobânzi şi penalităţi de 1,3 milioane lei.

Ghiţă a fost partener cu SOV, dar prin înlocuirea în contractul de chirie, i-a întins o capcană lui SOV, care i-a cerut lui Ghiţă rezilierea contractului de management şi părăsirea locaţiei. Ghiţă a aranjat arestarea lui SOV arătând că spaţiul este închiriat de ASESOFT nu de Realitatea Media. După acest moment Ghiţă şi SOV au devenit duşmani, Ghiţă preluând echipamente de 40 milioane de Euro cu care a dotat România TV, pregătită din timp să preia rolul Realitatea TV.

RAPPS nu este custode al bunurilor, ASESOFT nu este custode al bunurilor, România TV nu este custode al bunurilor, ANAF nu este custode al bunurilor şi Realitatea are interdicţie.

Episodul Realitatea TV – Actul 2

Participanţi:

Victimă: Sorin Ovidiu Vântu

Băiat bun: Emilian Schwartzenberg

Băiat rău: Sorin Blejnar ANAF

Elan a fost trimis la SOV sub pretext că e prieten cu Blejnar şi poate rezolva problema Realitatea Media. Era de notorietate prietenia dintre Blejnar, Codruț Marta şi Elan. SOV înghite şi pastila asta şi pune la punct strategia de a băga firma în faliment şi angajează pe Av Piperea asistat de Arin Stănescu. Acesta din urmă măreşte artificial creanţele Realitatea Media, prin intermediul Bluelink Communicazione Ltd, folosindu-l pe Elan Schwartzenberg ca interfaţă.

Bluelink Communicazione Ltd cesionează (prin contractul de cesiune din 20.10.2011) către E-Boutique KFT din Ungaria (înfiinţată cu o lună înainte) o creanţă de 100 milioane lei, ce nu a fost găsită de instanţa de insolvenţă a Realitatea TV, ca lichidă certă şi exigibilă. Instanţa a constatat cauza ilicită, scopul contractului fiind crearea unui creditor majoritar al procedurii. Instanţa a mai constatat că este o creanţă litigioasă, neputând fi înscrisă la masa credală, confirmat prin decizia de recurs 1373/16.06.2014 a Curţii de Apel Bucureşti, în care s-a constatat nulitatea absolută a contractului de cesiune dintre Bluelink Communicazione Ltd şi E-Boutique KFT.

Apoi, Arin Stănescu, în calitate de administrator judiciar Realitatea Media a pus la cale o schemă de păcălire a instanţei de insolvenţă prin încercarea de preluare a 126 de mărci naţionale şi 1 marcă comunitară printr-un contract de cesiune mărci din 18.04.2012 înstrăinat de administratorul judiciar către Win Win Business & Lobby Co, în urma votului acordat de E-Boutique KFT (creditor majoritar), care preluase o creanţă litigioasă (confirmat prin decizia de recurs 1373/2014), de la Bluelink Communicazione Ltd.

Prin sentinţa civilă 9818/2014 s-a luat act de rezoluţiunea contractului Bluelink Communicazione Ltd/E-Boutique KFT, în sensul că dreptul de creanţă se întoarce în patrimoniul Bluelink Communicazione Ltd, aspect constatat de Decizia 668/2015. Datorită pronunţării Deciziei penale 1182/2016 în care s-a constatat săvârşirea unei infracţiuni, Curtea în Decizia irevocabilă 156R/2017 a dispus că suma de 23.596.467 euro nu există în patrimoniul Realitatea Media, sumele aduse prin intermediul Bluelink făcând obiectul infracţiunilor de delapidare şi spălare de bani.

Creanţa E-Boutique KFT este a unui creditor fictiv, creanţă ce a fost transmisă de Bluelink Communicazione Ltd, dar neprobată cu documente. Pentru crearea în procedură a unui creditor majoritar cu scopul preluării prin intermediar a mărcilor Realitatea, Emilian Schwartzenberg, semnatar pentru cedent al contractului de cesiune de creanţă, realizat cu participarea administratorului judiciar Arin Stănescu, ESTE CERCETAT PENAL, conform comunicatului DNA. Nefiind certă lichidă şi exigibilă creanţa a fost respinsă, reţinându-se încheierea contractului pentru cauză ilicită şi fraudă la lege, din tabloul definit.

Episodul Realitatea TV Actul 3 – Insolvenţa

180 de procese la Tribunalul Bucureşti cu costuri enorme. Este vorba de dosarul principal, contestaţii sau acţiuni Realitatea împotriva unor cereri false prin care s-a redus creanţa iniţială de la 300 milioane lei la 130 milioane lei din 2011 până în 2018.

Etape câştigate de Realitatea TV în lupta cu cercurile infracţionale asistate:

07.09.2011

În temeiul art.32 alin 1 din Legea 85/2006 privind procedura de insolvenţă, dispune deschiderea procedurii generale de insolvenţă împotriva debitorului SC REALITATEA MEDIA SA. În temeiul art.34 din Legea privind procedura de insolvenţă, numeşte administrator judiciar pe ROVIGO SPRL.

10.10.2011

Admite cererea formulata de administratorul judiciar ROVIGO SPRL. Obliga paratele SC ASESOFT INTERNATIONAL SA, RA ADMINISTRATIA PATRIMONIULUI PROTOCOLULUI DE STAT si COMPANIA NATIONALA A IMPRIMERIILOR CORESI SA, sa permita accesul administratorului judiciar ROVIGO SPRL si al administratorului statutar IRINA CHIRICA, in spatiul in care functioneaza societatea debitoare SC REALITATEA MEDIA SA, situat in Piata Presei Libere nr 1, Bucuresti. Obliga paratele sa permita desfasurarea activitatii curente a debitoarei, in perioada de observatie, sub supravegherea administratorului judiciar ROVIGO SPRL.

04.11.2011

In baza art 11 alin 2 si art 20 alin 1 lit e din legea 85/2006. Admite cererea formulata de administratorul judiciar ROVIGO SPRL. Obliga paratele SC ASESOFT INTERNATIONAL SA, SC DGM PROTECTION GUARD SYSTEMS SRL si SC RIDZONE COMPUTERS SRL sa permita administratorului judiciar ROVIGO SPRL, administratorului special si mandatarilor acestora sa procedeze la preluarea tuturor bunurilor apartinand debitoarei SC REALITEATEA MEDIA SA, din spatiile situate in Piata Presei Libere, sector 1, Bucuresti. Obliga paratele sa permita accesul si desfasurarea nestingherita a activitatii echipelor de specialisti care vor demonta, dezasambla si transporta echipamentele debitoarei in noua locatie din cladirea Willbrook, sos Bucuresti-Ploiesti, nr 172-176, sector 1, Bucuresti. Atrage atentia asupra dispozitiilor art 384 indice 1 alin 1 Cod Procedura Civila rap la art 149 din legea 85/2006 privind executarea hotararilor judecatoresti cu concursul fortei publice.

26.07.2012

Prorogă discutarea solicitării creditorului E-BOUTIQUE KFT – prin avocat SCA PIPEREA ŞI ASOCIAŢII de a lua act de Hotărârea Adunării Creditorilor din 12.07.2012 privind numirea in calitatea de administrator judiciar a EURO INSOL SPRL. Constată că împotriva Hotărârii Adunării Creditorilor din 12.07.2012 au fost formulate contestaţii ce fac obiectul dosarelor nr. 27923/3/2012 şi 27924/3/2012, astfel că până la soluţionarea contestaţiilor Hotărârea Adunării Creditorilor nu poate produce efecte juridice, instanţa neputând lua act de desemnarea administratorului judiciar. Respinge solicitarea debitoarei SC REALITATEA MEDIA SA- prin administrator special Bercea Florin privind numirea în calitatea de administrator judiciar a ACTIV LICHIDATOR IPURL. Desemnează administrator judiciar provizoriu, din cadrul ofertelor depuse la dosar, pe EXPERT INSOLVENŢĂ SPRL – Filiala Bucureşti.

17.10.2013

In baza art 149 din legea 85/2006 rap la art 966 Cod Civil Admite actiunea formulata de reclamanta debitoare SC REALITATEA MEDIA SA in contradictoriu cu paratii creditori SC ROMTELECOM SA si SC ASESOFT INTERNATIONAL SA. Constata nulitatea absoluta a contractelor de cesiune de creanta nr GD369/06.04.2011, nr GD573/06.06.2011 si nr GD677/04.07.2011 incheiate intre paratul SC ASESOFT INTERNATIONAL SA si reclamanta SC REALITATEA MEDIA SA, cu privire la debitorul cedat SC ROMTELECOM SA. Repune partile in situatia anterioara. Constata neexecutat contractul de redifuzare nr 5317/4/2008.2307, incheiat intre SC ROMTELECOM SA si SC REALITATEA MEDIA SA. Obliga paratul SC ROMTELECOM SA la plata catre reclamanta debitoare SC REALITATEA MEDIA SA a sumei de 4.713.381,73 lei reprezentand contravaloare servicii executate conform contractului 5317/4/2008.2307 si penalitati de intarziere pana la data platii efective. Hotarâre 8379/17.10.2013

26.06.2014

In baza art 11 alin 2 din legea 85/2006 rap la art 49 din legea 85/2006 si art 315 Cod Procedura Civila. Constata ca numitul E-BOUTIQUE KFT nu are calitate de creditor indreptatit sa participe la procedura insolventei. Constata nelegala inscrierea creditorului E-BOUTIQUE KFT in tabelul definitiv rectificat nr V al creantelor. Dispune refacerea tabelului definitiv rectificat nr V al creantelor, in sensul radierii creditorului E-BOUTIQUE KFT.

24.06.2015

Respinge cererea formulata de petentul BLUELINK COMMUNICAZIONE LTD privind inscrierea la masa credala cu suma de 23.596.467 euro.

18.01.20017

Prin Decizia 156R/2017 Curtea de Apel Bucureşti, respinge cererea formulată de petentul BLUELINK COMMUNICAZIONE LTD privind înscrierea la masa credală a debitoarei SC REALITATEA MEDIA SA ca neîntemeiată.

Tabelul initial al creditorilor a avut o valoare de 300 milioane de lei din care:

ANAF s-a înscris cu o creanţă de 70 milioane lei

E-BOUTIQUE KFT s-a înscris cu o creanţă de de 100 de milioane lei

ASESOFT s-a înscris cu o creanţă de 50 de milioane de lei

RAPPS s-a înscris cu o creanţă de 1,3 milioane lei.

În perioada 2011- 2018 Tabelul definitiv al creditorilor s-a redus de la 300 milioane de lei la 130 milioane de lei, rămânând în continuare o serie de procese neterminate, din care:

Creanţa ANAF ş-a redus de la 70 de milioane la 36 de milioane de lei

Creanţa E-BOUTIQUE KFT de 100 de milioane leia fost eliminată

S-a constatat nulitatea absolută a contractului de cesiune dintre Bluelink Communicazione Ltd şi E-Boutique KFT

Creanţa ASESOFT s-a redus de la 50 de milioane de lei la 30 de milioane lei

Chiar dacă instanţa de insolvenţă a dispus DEFINITIV, nu s-a putut face evaluarea bunurilor pentru că România TV nu permite accesul pentru că nu este numită în sentinţă. Toate echipamentele cu o viaţă economică între 3 şi 7 ani au fost folosite fără titlu, 40 de milioane de Euro, având deja expirată viaţa economică, deci ar putea fi apreciată drept o pierdere de 40 de milioane euro pentru Realitatea TV.

În data de 23.05.2014 s-a propus planul de afaceri, ce a fost aprobat.

Chiar dacă s-au terminat contestaţiile în dosarul de insolvenţă, în 2018, Realitatea îşi continuă apărarea intereselor fiind pe rol următoarele: