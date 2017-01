Dosarul conflictului de pe Râul Alb: Afacerist rămas invalid pe viață, Parchetul încă investighează

La aproape doi ani de la celebrul incident de pe Râul Alb, un om de afaceri a rămas invalid pe viață, o afacere a intrat în insolvență, iar ancheta se află încă în desfășurare, dosarul fiind preluat de Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție.

Pe 24 mai 2015 un grup de panicarzi verzi în frunte cu Gabriel Păun, șeful ONG-ului Agent Green, alături de un agitator local implicat în mai multe scandaluri gălăgioase, Alin Andrioni, au intrat in conflict cu omul de afaceri local, Bocea Mihalache și cu un grup de apropiați ai acestuia. Motivul: intenția demarării de către ultimul a unor lucrări la o microhidrocentrală pe râul Alb din Munții Retezat în dreptul satului Coroiești, scrie jurnalistul Stelian Negrea pe VoxPublica.

Redăm mai jos textul integal: “În busculada iscată agitatorul cu panicardul verde alături trece cu mașina peste omul de afaceri. În urma anchetei declanșate nimeni nu este arestat, deși omul de afaceri se alege în urma acestei cu un handicap de gradul I, cu afacerea intrată în insolvență, fiind nevoit să returneze către bancă și creditul luat pentru construirea microhidrocentralei. Ancheta este preluată de la parchetul local la Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție unde, nici până acum la aproape doi ani de la incident, dosarul nu a fost finalizat și trimis în judecată.

Fiecare din cele două părți se acuză reciproc pentru declanșarea violențelor însă un lucru este cert: acesta este singurul incident care a implicat activiști de mediu care s-a soldat cu un om invalid pe viață, cu o afacere intrată în faliment și cu o anchetă penală care băltește cu perspective mici de a fi finalizată în curând.

Omul de afaceri acuză procurorii de părtinire și că “cineva a dorit să-i preia afacerea“.

Firma ABI Automotion SRL deținută de omul de afaceri Bocea Mihalache ar fi trebuit să construiască o microhidrocentrală pe râul Alb din Munții Retezat. La șapte luni de la incidentul din mai 2015 a intrat în insolvență conform Buletinului Insolvenței din 12.02.2016. Procedura fusese deschisă cu trei săptămâni mai devreme chiar de către firma în cauză iar după pronunțarea deciziei Tribunalului pe 27.01.2016 un număr de 28 de creditori de la persoane fizice până la cele juridice s-au așezat la masa credală pentru a-și recupera banii de la firma debitoare. Procesul de insolvență este și acum pe rol, viitoarea ședință fiind fixată pe 22.02.2017.

Pe rolul instanțelor de judecată se mai află alte câteva zeci de procese cu “debitoarea ABI Automotion SRL“, toate aceste procese fiind demarate după incidentul din mai 2015.

Bocea Mihalache susține că procurorul de caz de la Parchetul de pe lângă ICCJ, Elena Gavadia, tărăgăneză dosarul fără nici un motiv. “Ancheta s-a oprit la doamna procuror Gavadia(…) Aștept reacția domniei sale să vedem până unde merge cu ascunderea realității. Consider că ancheta a fost mutată nejustificat la București și că este tărăgănată pentru a-i proteja pe Andrioni și Păun. Cu foarte mari insistențe din partea mea au demarat ancheta penală. Eu sunt acum invalid de gradul 1 conform deciziei medicilor – de la piept în jos nu mă mișc, sunt paralizat- și acum mă cheamă la INML să îmi verifice starea medicală însă i-am rugat să nu mă plimbe prin nămeți. Aștept un răspuns din partea lor”, afirmă omul de afaceri.

Tot el susține că acuzațiile activiștilor de mediu nu s-au verificat avansează chiar o teorie a conspirației conform căreia în spatele celor care l-au hărțuit s-au aflat grupuri de interese care au dorit să-i preia afacerea. “Gabriel Păun a venit aici în zonă reclamând că se taie ilegal lemn, și au făcut și plângeri penale și s-a văzut că nu s-a tăiat nici un pom de firma noastră și noi nici nu ne-am apucat de lucrări. Când eram la terapie intensivă activistul de mediu a dat declarații false în opinia mea comfort cărora ei au fost atacați însă nu a spus că în timp ce eram călcat cu mașina el filma în continuare. …Nici unul dintre cei doi, nici Andrioni și nici Păun, nu m-au sunat după incident…Ei mă hărțuiau de câteva luni în sensul să le dau afacerea cuiva. Toată povestea cu ONG-urile e doar o poveste, în spate e altcineva. Incidentul a durat foarte puțin. Se vede chiar din filmările lor că mă provocau, să-i lovesc…Eu am avut un credit de la Eximbank de 3 milioane de euro pentru construcția micohidrocentralei pe care l-am restituit, bine că nu am cumpărat utilaje. Vrei să dezvolți o afacere și uite ce s-a întâmplat”, susține Bocea Mihalache.

Gabriel Păun se codește să răspundă iar în final regretă

Obținerea unor răspunsuri din partea activistului de mediu, Gabriel Păun, a fost un demers extrem de dificil cu mult diferit față de permanenta ”deschidere” de care acesta susține că dă dovadă în permanență când e vorba de cauzele pe care le promovează.

Inițial Gabriel Păun nu a dorit să răspundă întrebărilor pe care i le-am trimis pe motiv ”că nu ne cunoaștem”, ”că nu i-am scris de pe o adresă oficială” și ”că trebuie să cunoască publicația căreia îi răspunde”. După un schimb de emailuri în care l-am rugat să se debaraseze de formalisme și după ce am apelat la un coleg jurnalist, pe care l-am rugat să intervină pe lângă Gabriel Păun pentru a-mi răspunde !!!, acesta a binevoit să răspundă întrebărilor legate de incidentul din mai 2015 în care a fost implicat în calitatea lui de șef al Agent Green.

Versiunea lui Gabriel Păun vizavi de incidentul din 24 mai diferă de cea a omului de afaceri, el susținând variant spontaneității incidentului. “Cred că era 24 mai. Am petrecut weekendul în Parcul Național Retezat. La o pensiune din zonă am fost recunoscut de un grup de activiști locali care m-au invitat să îmi arate activități antropice pe Valea Râul Alb. Am cedat la insistențe, interesul meu fiind strict legat de integritatea Retezatului ca ultim Peisaj Forestier Intact din zona de climă temperată a Europei. În partea superioară a Văii Râul Alb existau încă după cunoștințele mele încă păduri virgine a căror integritate necesita o verificare în teren în urma alertei activiștilor locali că acolo ar avea loc intervenții antropice. În momentul accidentului în care un autoturism l-a lovit pe un om mă aflam culcat la pâmânt și bătut cu pumni și picioare de mai mulți indivizi. La vremea aceea nu auzisem nici de Bocea Mihalache și nici de ceilalți bătăuși”, afirmă Păun.

El susține că nu știe care sunt motivele pentru care ancheta a fost preluată de Parchetul de pe lângă ICCJ, nici nu vrea să dezvăluie calitatea pe care o are în dosar și nici nu știe când e posibil ca ancheta să fie finalizată și trimisă în judecată.

În final președintele Agent Green spune că regretă situația în care se află omul de afaceri: ”Situația în care se află domnul Bocea Mihalache este absolut regretabilă. Agent Green promovează non violența și dialogul în toate activitățile organizației. În ceea ce privește fenomenul insolvenței, Agent Green realizează investigații privind infracțiuni ecologice, ea nu este abilitată să comenteze sau să analizeze politicile economice/tipul de management/strategiile financiare ale unor societăți comerciale”. Gabriel Păun susține că a mai fost implicat în incidente violente fiind agresat de cei pe care îi investiga :” Realizarea de investigații și devoalarea infracțiunilor ecologice, ca în orice alt domeniu care are ca scop expunerea unor derapaje sau fapte nelegale sau imorale, nu este lipsită de situații tensionate. În 99% din cazuri politica de a promova dialogul în realizarea investigațiilor a determinat reacții non violente din partea celor care au constituit subiecte pentru investigații și care au acceptat și îmbrățișat dialogul promovat de echipă. Au fost însă și situații (1% din cazuri) în care am fost amenințat și agresat verbal și fizic de către cei care au stat la baza investigațiilor la care am participat pe toate continentele și care au devoalat ilegalități si abuzuri, nu doar în domeniul ecologiei ci și al bunăstării animalelor și al comercializării produselor obținute în urma abuzurilor asupra animalelor”.

El a refuzat să spună explicit dacă au existat sau nu defrișări ilegale în zona Râului Alb, motivul care pare să fi stat la baza incidentului tragic din 24 mai 2015. Pe rolul instanțelor de judecată exista un proces intentat de Federația Natura 2000 din care fac parte 13 ONG-uri de mediu (din care unul cu interese comune cu Agent Green) împotriva ABI Automotion SRL si Agenția de Protecția Mediului Hunedoara pierdut în primă instanță de panicarzii verzi și aflat acum în apel. Procesul este deschis tocmai împotriva avizelor acordate pentru construcția și exploatarea microhidrocentralei de pe Râul Alb.

Parchetul de pe lângă ICCJ se face că nu înțelege

O situație bizară am întâlnit și la Parchetul de pe lângă ICCJ al căror răspuns la întrebările legate de motivul pentru care dosarul a fost mutat la București și furnizarea unei estimări de timp legată de definitivarea acestei anchete s-a lovit de o “neînțelegerea“ întrebărilor. “Ca urmare a cererii adresată instituţiei noastre, înregistrată la Biroul de informare şi relaţii publice la data de 13 ianuarie 2017 sub numărul de mai sus, vă comunicăm faptul că în urma verificărilor efectuate în evidenţele Secţiei de urmărire penală şi criminalistică din cadrul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a rezultat că dosarul cu nr. 277/P/2015 nu se referă la aspectele menţionate în solicitarea dumneavoastră“, se arată în răspunsul oficial al Parchetului de pe lângă ICCJ. Nici că se putea găsi o modalitate mai expeditivă pentru lipsa unui răspuns".