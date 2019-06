Dosarul Belina! Sevil Shhaideh nu recunoaștele acuzațiile. Instanța a stabilit un nou termen

Fostul vicepremier Sevil Shhaideh a declarat la Tribunalul București că nu recunoaște acuzațiile care i se aduc în dosarul "Belina" și că nu înțelege ce fapte a săvârșit. Instanța a fixat un nou termen, pe 10 septembrie.

La termenul de marți al dosarului "Belina", judecat la Tribunalul București, a fost prezent și Adrian Ionuț Gâdea, fost președinte al Consiliului Județean Teleorman, acesta fiind întrebat dacă recunoaște acuzațiile în acest dosar.

"Consider că nu am făcut nimic", a spus Adrian Gâdea.

La rândul său, nici fostul vicepremier nu a recunoscut acuzațiile. "Cu toată stima, vă rog să îmi permiteți, eu nici până astăzi, după ce am citit, am discutat cu doamne avocat, nu înțeleg ce faptă am săvârșit. Nu recunosc", a declarat Sevil Shhaideh, în fața instanței. Ea este acuzată de procurori de abuz în serviciu.