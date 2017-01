Dosarul Andreei Cosma, fiica baronului de Prahova, trimis la ICCJ, după ce a fost validată deputat

Dosarul de coruptie al Andreei Cosma, fiica fostului presedinte al Consiliului Judetean Prahova Mircea Cosma, a fost trimis de la Curtea de Apel Ploiesti la Inalta Curte de Casatie si Justitie, dupa ce aceasta a fost aleasa deputat pe lista PSD Prahova, la scrutinul din 11 decembrie, scrie News.ro

Dosarul, in care Andreea Cosma este inculpata pentru infractiunea de complicitate la abuz in serviciu, fapta care ar fi fost comisa in calitate de notar, a fost trimis instantei in urma cu peste un an, DNA stabilind un prejudiciu de 18 milioane de lei in aceasta cauza.