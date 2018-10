Dosarul "10 august". Încă un protestatar a fost REŢINUT

Un barbat care a participat la protestul din 10 august si a fost identificat printre cei violenti a fost retinut, marti dupa amiaza.

"In data de 10 august 2018, inculpatul I.L.G., in timp ce se afla in Piata Victoriei din Bucuresti, sector 1, in timpul unui manifestatii publice, alaturi de numeroase alte persoane, a agresat un subofiter de jandarmi aflat in exercitarea atributiilor de serviciu, aplicandu-i o lovitura cu piciorul in regiunea spatelui, dupa ce in prealabil l-a tras de vesta de serviciu", a transmis Parchetul de pe langa Tribunalul Bucuresti, intr-un comunicat remis Ziare.com.



Reprezentantii institutiei adauga ca protestatarul a "tulburat ordinea si linistea publica, creand un puternic sentiment de teama numeroaselor persoane prezente la manifestatia de protest".

Acesta este acuzat de ultraj (agresiune asupra a doi lucratori de jandarmerie), nerespectarea regimului armelor si munitiilor (sustragerea unei arme) si tulburarea ordinii si linistii publice.



Astfel, acesta a fost retinut pentru 24 de ore, urmand sa fie prezentat, in cursul zilei de marti, judecatorului cu propunerea de luare a masurii arestarii preventive.



Parchetul de pe langa Tribunalul Bucuresti precizeaza ca punerea in miscare a actiunii penale este o etapa a procesului penal reglementata de Codul de Procedura Penala, avand ca scop crearea cadrului procesual de administrare a probatoriului, activitate care nu poate, in nicio situatie, sa infranga principiul prezumtiei de nevinovatie.



In urma protestului de pe 10 august, soldat cu peste 450 de raniti si mii de oameni expusi intens la gaze lacrimogene, mai multe persoane au fost retinute. Doi dintre protestatari au fost retinuti dupa ce au lovit-o pe jandarmerita, fiind acuzati de ultraj si tulburarea linistii publice.



Un altul a fost retinut, dupa ce a furat arma jandarmeritei si a si tras cu ea, iar pe 24 august, alti doi protestatari au fost retinuti.