Dosar penal la Academia de Poliţie. Motivul pentru care Carmen Dan a trimis Corpul de Control al MAI

Academia de Poliție, sub lupa Corpului de Control al MAI. Ministrul de Interne a precizat că se se fac verificări în legătură cu mai multe acuzații potrivit cărora s-ar fi modificat notele de la examenul de absolvire. Carmen Dan a mai declarat și că este extrem de nemulțumită de managementul Academiei de Poliţie.

„La Academia de Poliţie se desfăşoară mai multe activităţi de verificare de Corpul de control. Vă informez că există şi un dosar penal. Tocmai pentru că a existat suspiciunea serioasă şi gravă pe care v-o confirm că la sfârşitul acestui an academic, într-o instituţie de prestigiu, singura care pregăteşte ofiţeri pentru Ministerul Afacerilor Interne, nu am putut să stabilim care este şeful de promoţie. Am avut o discuţie foarte serioasă cu rectorul Academiei, chiar când a apărut prima suspiciune care a ajuns la ministru, şi poziţia dânsului a fost că nu a greşit cu nimic şi că nu are ce să-şi reproşeze. Eu am primit nenumărate sesizări care privesc un management foarte prost la Academie. Îmi doresc ca aceste proceduri să se finalizeze foarte repede, pentru că declar clar şi direct că sunt foarte nemulţumită de ceea ce se întâmplă la Academie. Îmi doresc ca acea anchetă penală să se finalizeze cât mai repede”, a declarat ministrul Carmen Dan, într-o conferinţă de presă.