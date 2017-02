Dormea pe băncile din parc şi acum este milionar! Ce gest a ales să facă pentru oamenii străzii

Un milionar din Marea Britanie a decis să doneze o casă unei familii nevoiaşe, după ce, în copilărie a primit acelaşi ajutor. Acesta era foarte sărac şi dormea cu mama sa pe o bancă în parc, însă cu ajutorul oamenilor a reuşit să contruiască un imperiu.

Marco Robinson este un dezvoltator imobiliar şi deţine peste 150 de proprietăţi în întreaga lume. El a decis să ofere unei familii nevoiaşe un apartament cu trei camere, complet mobilat. Mai mult de atât, acesta s-a angajat să plătească şi taxele orăşeneşti pentru cât timp va fi nevoie.

Marco a dezvăluit că perioada copilăriei a fost foarte dificilă pentru el şi dormea, alături de mama sa, pe băncile de prin aprcuri. Dar, mai mulţi oameni cu suflet le-a oferit o mână de ajutor şi astfel a ajuns să-şi pună bazele afacerii.

"M-au ajutat să cred în mine. A fost multă muncă, dar am avut succes în afaceri şi am făcut o grămadă de bani. Am început prin a investi profitul în proprietăţi şi am învăţat care snt cele mai bune zone în care să cumperi. Acum vreau să dau ceva înapoi, să îi ofer cuiva dramul de noroc de care are nevoie, aşa cum am primit şi eu. Aceasta este motivaţia mea. Să găseşti candidaţi e foarte uşpr, sut atât de mulţi. Greul va fi să aleg doar unul", a mărturisit Marco.

Câştigătorul casei va fi ales în cadrul unui documentar TV care va dura şase săptămâni, anunţă publicaţia Mirror.