Doris Day a murit la 97 de ani!

Doris Day, actriţă americană de succes în deceniile trecute, a murit la vârsta de 97 de ani.

Doris Day a fost o actriţă foarte importantă la Hollywood. A fost în culmea carierei în anii 50 şi 60. Cele mai cunoscute filme ale ei sunt "Pillow Talk", "Love Me or Leave Me" şi "Calamity Jane".

Doris Day a fost căsătorită de 4 ori.