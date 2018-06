Donald Trump: "SUA nu vor deveni o tabără pentru migranţi"

SUA nu vor deveni o "tabără pentru migranţi", a afirmat luni preşedintele american Donald Trump, evocând exemplul european pentru a-şi apăra politica de "toleranţă zero" faţă de imigraţia clandestină de la frontieră.

"SUA nu vor deveni o tabără pentru migranţi şi nu vor deveni un centru de primire a refugiaţilor", a declarat el. "Dacă vă uitaţi ce se petrece în Europa, dacă priviţi ce se petrece în altă parte, nu putem lăsa ca aceasta să se întâmple în SUA. Nu sub ordinele mele!", a adăugat Donald Trump, asigurând că "trista" situaţie a copiilor separaţi de părinţii lor fără documente de identitate ar putea fi "rapid" reglementată dacă Congresul ar vota o lege asupra imigraţiei.



În ton cu preşedintele, ministrul justiţiei american a apărat luni politica de "toleranţă zero" a administraţiei preşedintelui Donald Trump, în virtutea căreia copii au fost separaţi de părinţii lor fără acte în regulă, asigurând că vrea să evite "anarhia" în ţară.



"Nu vrem să separăm copiii de părinţii lor. Dar, de asemenea, nu vrem nici ca adulţii să-şi aducă copiii în mod ilegal, punând aceşti copii în pericol", a spus Jeff Sessions într-un discurs în faţa Asociaţiei naţionale a şerifilor la New Orleans, în Louisiana.



Potrivit acestuia, problema este de a şti dacă "vrem să fim o ţară a legii sau vrem o ţară fără frontiere".



"Unul din motivele pentru care poporul american l-a ales pe preşedintele Donald Trump era pentru a pune capăt anarhiei la frontiera noastră sudică", a afirmat el.



Administraţia americană a relevat vineri că noua sa politica de "toleranţă zero" la frontiera cu Mexicul dusese de la jumătatea lunii aprilie la separarea a 2.000 de copii de părinţii lor, arestaţi pentru că intraseră ilegal în SUA.



Această practică a declanşat un val de critici, de la opoziţia democrată până la ONU. În una din rarele sale apariţii pe scena politică, Prima Doamnă Melania Trump a spus că "detestă să vadă copii separaţi de familia lor".



Această măsură era deja posibilă sub preşedintele democrat Barack Obama, dar rareori aplicată. Administraţia Trump a făcut aceasta sistematic.



Ministrul justiţiei a asigurat luni că autorităţile americane "muncesc din greu pentru a avea grijă mereu" de copii "în mod corect".



"Dacă noi construim un zid, dacă noi adoptăm legi, dacă noi completăm unele lacune, noi nu ne vom mai avea de a face cu aceste alegeri teribile", a spus el.



Donald Trump afirmă că responsabilitatea acestei situaţii le revine democraţilor care blochează, potrivit lui, orice progres spre o reformă a imigraţiei care include exigenţele sale, în special cu privire la un zid la frontieră şi o limită imigraţie legale, în condiţiile în care republicanii deţin majoritatea în Congres.

Sursa