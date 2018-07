Donald Trump respinge criticile dure de la Washington

Preşedintele SUA, Donald Trump, susţine, pe fondul criticilor dure de la Washington, că a avut succes la summitul NATO, reuşind să colecteze fonduri suplimentare, iar întâlnirea cu omologul său din Rusia, Vladimir Putin, a fost "chiar mai bună".

"Am avut o reuniune extraordinară la NATO. Au plătit în plus 33 de miliarde de dolari şi vor plăti suplimentar sute de miliarde de dolari în viitor, doar datorită mie. Alianţa Nord-Atlantică era slabă, acum este din nou puternică (un lucru rău pentru Rusia). Presa scrie doar că am fost nepoliticos cu liderii, nu menţionează niciodată fondurile!", a transmis Donald Trump prin Twitter.

"Chiar dacă am avut o reuniune extraordinară la NATO, obţinând sume mari, am avut o întrevedere chiar mai bună cu preşedintele Rusiei, Vladimir Putin. Din nefericire, relatările sunt în acest fel - Ştirile False au înnebunit!", a adăugat Donald Trump.

Preşedintele SUA, Donald Trump, şi-a atras critici dure pentru că a sugerat că are încredere mai mare în Vladimir Putin decât în evaluările serviciilor secrete americane privind ingerinţele electorale ruse. "Eu am încredere în oamenii mei din serviciile de informaţii, dar vă pot spune că preşedintele Putin a fost extrem de puternic în negarea acuzaţiilor", a spus Donald Trump după întâlnirea cu liderul de la Kremlin.

Donald Trump trebuie să înţeleagă că "Rusia nu este aliatul nostru", a reacţionat unul din liderii Partidului Republican, Paul Ryan, preşedintele Camerei Reprezentanţilor.

Rusia este responsabilă de "tentative intense, în curs" pentru subminarea democraţiei din Statele Unite, a afirmat Dan Coats, directorul Serviciilor de informaţii americane.

Pe fondul criticilor, Donald Trump a subliniat că îşi menţine "încrederea în oamenii" lui "din serviciile de informaţii".

"Întâlnirea de la Helsinki a fost o oportunitate pierdută de tragere la răspundere a Rusiei pentru ingerinţele electorale din 2016", a comentat un alt lider republican, senatorul Lindsey Graham.

Chuck Schumer, liderul grupului democrat din Senatul SUA, a afirmat că acţiunile lui Donald Trump "au contribuit la consolidarea adversarilor, slăbind apărarea SUA şi a aliaţilor".

John Brennan, fost director al Agenţiei Centrale de Informaţii (CIA), a catalogat "trădătoare" şi "imbecile" afirmaţiile lui Donald Trump. "Nu sunt altceva decât declaraţii trădătoare. Nu doar că sunt afirmaţii imbecile, el este în totalitate sub controlul lui Vladimir Putin. Unde sunt patrioţii republicani?", a transmis John Brennan prin Twitter.

