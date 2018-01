Donald Trump reacționează în urma declarațiilor sale despre Kim Jong-Un

Preşedintele american Donald Trump a acuzat duminică ziarul Wall Street Journal - unul dintre cotidianele cele mai respectate din ţară - că l-a citat intenţionat greşit atunci când liderul de la Casa Albă s-a referit la relaţiile sale cu liderul nord-coreean Kim Jong-Un, informează AFP, preluat de Agerpres.ro.

Sâmbătă, purtătoarea de cuvânt al Casei Albe, Sarah Sanders, a declarat că, în fraza citată de WSJ ("Probabil am o relaţie foarte bună cu Kim Jong-Un", care poate lăsa să se creadă că cei doi lideri sunt în contact), verbul fusese de fapt folosit la modul condiţional. Sanders îşi însoţise mesajul pe Twitter de un banner pe care scria: 'Fake News'. În ceea ce-l priveşte, cotidianul îşi menţine versiunea pe care a relatat-o iniţial.



Însuşi preşedintele Donald Trump a revenit asupra subiectului, scriind pe Twitter duminică dimineaţă: "Wall Street Journal a relatat în mod fals că le-aş fi spus că 'am o relaţie foarte bună cu Kim Jong-Un' (din Coreea de Nord). Evident că n-am spus asta. Din fericire acum înregistrăm conversaţiile cu reporterii... şi ei ştiu exact ceea ce am spus şi ceea ce am vrut să spun. Au vrut doar să aibă o ştire-bombă. FAKE NEWS!"