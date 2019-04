Donald Trump, despre raportul privind presupusa ingerinţă rusă în campania prezidenţială din 2016

Preşedintele american Donald Trump a afirmat miercuri că nu a citit şi nici nu a văzut raportul procurorului special Robert Mueller întocmit după ancheta privind o presupusă ingerinţă rusă în campania prezidenţială din 2016.

"Nu am citit raportul Mueller, nu am văzut raportul Mueller. În ce mă priveşte, nu mă interesează acest raport. Am fost exonerat complet. Niciun fel de complot, niciun fel de obstrucţie", a declarat Trump în faţa presei la Casa Albă, potrivit Agerpres.

Trump a ţinut să facă aceste precizări după ce marţi secretarul american al justiţiei, William Barr, a afirmat că intenţionează să facă public în interval de o săptămână mult aşteptatul raport realizat în urma anchetei de 22 de luni care a urmărit să stabilească dacă magnatul imobiliar devenit preşedinte a complotat în vreun fel cu Rusia în campania din 2016 şi ulterior a încercat să împiedice anchetarea subiectului.