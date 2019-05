”Donald Trump este gata să arunce SUA într-un război cu Iranul”

La un an după retragerea SUA din acordul nuclear cu Iranul, la decizia preşedintelui american Donald Trump, în contextul escaladării tensiunilor dintre Washington şi Teheran, democraţii avertizează că administraţia de la Casa Albă este pe cale să angajeze Statele Unite în mod inexorabil pe calea unui război cu statul din Golful Persic, a comentat joi într-un amplu editorial The Times of Israel, citat de Agerpres.