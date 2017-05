Donald Trump, comportament pueril la intonarea imnului. Preşedintele a fost ironizat pe internet

Evenimentul a avut loc la Arlington, lângă Washington DC, pentru a comemora soldaţii căzuţi pe câmpurile de luptă. În timp ce generalul Joseph Dunford şi secretarul apărării James Mattis tratează cu maximă seriozitate momentul comemorativ, Donald Trump se leagănă, râde pe sub mustăţi şi începe să cânte de parcă s-ar afla sub duş.

În urma acestui moment, preşedintele Statelor Unite ale Americii a fost aspru criticat şi ironizat pe reţelele de socializare, internauţii comparând comportamentul acestuia cu cel al unui copil.

"Preşedintele nostru copil", a fost unul dintre comentariile apărute pe Twitter, însoţit de video-ul cu Trump.

Watch: President Trump sings along to "Star-Spangled Banner" at Memorial Day ceremony at Arlington Nat'l Cemetery https://t.co/bUoHsX8HJf