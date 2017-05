Donald Trump, atacat de cofondatorul Twitter: Îmi cer iertare pentru asta, lume!

Donald Trump s-a dovedit a fi, de-a lungul timpului, foarte devotat rețelei de socializare Twitter, nu puține fiind dățile când președintele Americii a ajuns în gura presei datorită postărilor sale.

Donald Trump a anunțat într-un interviu acordat publicației Financial Times că fără Twitter nu s-ar fi aflat aici și nu ar fi ajuns președintele Americii.



După aceste declarații, cofondatorul Twitter, Evan Williams, a susținut într-un interviu acordat publicației New York Times că vrea să repare răul pe care Twitter-ul l-a produs în societate sub forma violenței directe, comentariilor și multe altele și în final, da, Trump, a susținut acesta.

”Am crezut că odată ce toată lumea o să poată vorbi liber și va putea schimba informații și idei, lumea va fi un loc mai bun. Dacă este adevărat că nu ar fi fost președinte fără Twitter, atunci, da, îmi cer iertare!”, a fost mesajul lui Williams, potrivit The Washington Post.