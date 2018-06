Donald Trump afirmă că are 'dreptul absolut' de a se graţia

Donald Trump a afirmat luni că are 'dreptul absolut' de a se graţia, adăugând însă, într-un mesaj pe Twitter, că nu a făcut nimic greşit.

Donald Trump. 'Aşa cum au afirmat numeroşi specialişti în drept, am dreptul absolut de a mă GRAŢIA, însă de ce să fac asta când nu am nimic să-mi reproşez?', a scris el pe Twitter, afirmând din nou că este ţinta unei vânători de vrăjitoare în cadrul anchetei privind amestecul Rusiei în alegerile prezidenţiale din 2016.



Mesajul postat de Donald Trump pe reţeaua de socializare are loc după ce New York Times a publicat la sfârşitul săptămânii trecute o scrisoare pe care liderul de la Casa Albă a trimis-o echipei juridice a procurorului special Robert Mueller, care investighează amestecul Rusiei în alegerile din 2016 din SUA şi posibilele legături cu echipa de campanie a lui Trump.



În scrisoarea datată 29 ianuarie avocaţii susţin că Trump nu poate fi citat în justiţie, pus sub acuzare şi nici condamnat pentru obstrucţionarea justiţiei, din cauza poziţiei sale ca şef al instituţiilor de aplicare a legii.

Sursa