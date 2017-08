Doliul în lumea filmului. O cunoscută actriţă a murit

Actriţa şi cântăreaţa Barbara Cook, cunoscută pentru rolurile sale în musicaluri şi spectacole de cabaret pe Broadway, dar şi pentru abilităţile de soprană, a decedat marţi în urma unei insuficienţe respiratorii, la vârsta de 89 de ani, potrivit declaraţiilor impresarului artistei preluate de Reuters.

Barbara Cook a murit în locuinţa sa din Manhattan înconjurată de familie şi de prietenii apropiaţi, a declarat pentru Reuters Amanda Kaus, publicista actriţei. Kaus a adăugat că actriţa a fost bolnavă în ultima perioadă, fără a da alte detalii.

Cook a debutat pe Broadway în anii '50 cu roluri în "Oklahoma!", "Carousel" şi, cel mai important, rolul Marian Paroo din "The Music Man", pentru care a primit un Tony.

În anii '70 a început să susţină concerte la celebra sală Carnegie Hall din New York.

Spectacolul de cabaret 'Mostly Sondheim' din 2001 i-a adus o nominalizare la premiile Tony.

În luna mai a acestui an, Adam LeGrant, fiul actriţei, a declarat pentru The New York Times că mama sa se retrage din viaţa artistică după mai bine de şase decenii de activitate.