Doliu: stilistul Alin Gălăţescu a făcut anunţul "A plecat dintre noi"

Alin Gălățescu, cunoscutul critic de modă a postat pe pagina sa de Facebook un mesaj de adio dedicat Cristinei Hohan, foarte cunoscută în lumea frumuseții.

Cristina lucra pentru Digi 24 Iași ca make-up artist și a colaborat cu multe branduri de fashion foarte cunoscute.

Redăm integral mesajul lui Alin Gălățescu:

”Dedic reusita deplina a celei de-a 18a editii a Soirees de la Mode de aseara Memoriei bunei mele prietene, excelentului make-up artist care a fost CRISTINA HOHAN – plecata dintre noi in dimineata zilei de ieri.

Era tanara, talentata pana la artistic, plina de viata cum rar am intalnit, frumoasa intr-un registru aparte, traia o autentica superba poveste de dragoste, de o caldura unica, un spirit intens si cautator, apropiindu-se in ultimele momente ale scurtei ei vieti, in rapida sa agonie, de spiritualitati inalte. Sper ca macar ingerii sa aiba mai multa grija de ea. Merita pe deplin. Sunt trist si tacut pana la lacrimi.

Dumnezeu sa o odihneasca. Adio ! buna prietena.”

