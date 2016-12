Doliu în sportul românesc! Un mare rugbist a murit la doar 29 într-un accident de maşină

Atelea Okati, fostul jucător al echipei CSM Olimpia București, a murit într-un tragic accident rutier Tonga miercuri după-amiază.

Anunțul decesului a fost făcut public pe pagina personală de Facebook. Federația Română de Rugby își exprimă regretul pentru moartea prematură a rugbystului și este alături de familia îndoliată.



Atelea Okati avea 29 de ani și evolua pe postul de fundaș. El a jucat pentru clubul bucureștean în 2015 și 2016 și a câștigat medalia de bronz în sezonul trecut al SuperLigii. Acesta fusese transferat la CSM de la echipa australiană Penrith.



''Atunci când moartea lovește o echipă, durerea nu urmează niciun plan de joc. Antrenorilor le place să creadă că se pot pregăti pentru orice. Mici trucuri, accidentări, vreme extremă, știu cum să reacționeze în toate împrejurările. Dar nu există niciun plan de joc pentru moarta subită, neașteptată a unui coechipier. Nu există nicio strategie de joc, nicio analiză video care să facă acest lucru mai ușor de acceptat. Cum să îți găsești cuvintele după o asemenea veste cumplită? Se pot spune multe lucruri despre felul de persoană care ești după modul în care Atelea a marcat viața noastră, a tuturor. Am avut o relație specială jucător/antrenor și am învățat două lucruri mari de la tine. Pentru mine erau doi Atelea Okati, cel din afara terenului, care vorbea puțin, era modest, mai degrabă relaxat, acel Atelea care luat o decizie grea când a ales să părăsească Tonga și familia pe care o avea acolo pentru a juca rugby într-o țară îndepărtată ca să le poată asigura celor dragi lui un trai mai bun. Acel Atelea care a arătat că viața este mai mult decât a face ceea ce se așteaptă de la tine. Ai îmbrățișat viața, făcând ca fiecare lucru să conteze. Celălalt Atelea a fost unul dintre cei mai talentați jucători de rugby pe care am avut onoarea să îi antrenez. Pe teren, acțiunile tale au vorbit mai mult decât cuvintele. Ne-ai dat multe momente speciale cu incredibile curse și încercări senzaționale (nu voi uita cele trei eseuri împotriva Stelei). Familia rugbyului a pierdut un frate deosebit. Rugăciunile și gândurile noastre sunt alături de familia ta care știm că te-a iubit foarte mult. Am pierdut un coleg, un prieten, un frate. Odihnește-te în pace, frate Ofa atu!', a declarat Danie de Villiers, fostul său antrenor de la Olimpia, conform Agepres.



Okati a fost și internațional de rugby în 7, el fiind în numeroase meciuri și căpitanul naționalei statului Tonga.