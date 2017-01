DOLIU în sportul românesc! A murit un mare campion, care a făcut performanţă pentru CSA Steaua

Fostul luptător al CSA Steaua Dumitru Luţă a decedat, duminică, la vârsta de 66 de ani, a anunţat Federaţia Română de Lupte.

"Cu regret, va anunțam trecerea in neființa a celui care a fost multiplu campion național, international si medaliat la Campionatul European de Seniori, membru marcant al CSA Steaua, Colonel al Armatei Romane (r), Dumitru Luţă !!! Corpul neînsuflețit va fi depus, in cursul zilei de maine, la capela cimitirului militar Ghencea 3, Str. Drumul Cooperativei, Sector 5 , iar înmormântarea va avea loc joi, 2 Februarie, ora 12 !!! Odihnestete in pace Campionule !!!", a postat Federaţia Română de Lupte pe contul de Facebook.