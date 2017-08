Doliu în România! Cel supranumit "profetul muzicologiei românești" a murit

Supranumit "profetul muzicologiei românești", Viorel Cosma s-a stins din viață astăzi, la vârsta de 94 de ani. Cu peste 100 de titluri publicate, rămâne cel mai cunoscut muzicolog, lexicograf și critic muzical român.

"Din 1949, cel puțin, în momentul în care am început să fac lexicoane, în momentul în care am emis primele chestionare de lexicoane, din clipa aia nu prea cred că am avut o clipă, chiar și obișnuitele vacanțe de vară, nici acolo n-au fost fără a scrie în fiecare zi măcar ceva, ceva - a nota, a fișa, a lectura ca să fișez ceva (...) Cred că ar începe să mă doară ceva în organism dacă nu scriu în fiecare zi", mărturisea Viorel Cosma la TVR, în urmă cu 4 ani.

Muzicologul, profesorul, lexicograful și criticul muzical Viorel Cosma s-a născut pe 30 martie 1923, în Timișoara.

Și-a desăvârșit studiile muzicale la Conservatorul Municipal din Timișoara (1929–1931) și la Universitatea Națională de Muzică din București (1945–1950) cu Mihail Jora, Leon Klepper, Marțian Negrea, Constantin Silvestri, George Georgescu, Ion Dumitrescu, Dimitrie Cuclin, Zeno Vancea.