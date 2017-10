Doliu în România: a murit principesa Marina Sturdza

Principesa Marina Sturdza a murit, informează jurnalista Marilena Rotaru, conform unui mesaj postat pe pagina sa de Facebook. Descendentă a unei importante familii nobiliare, Principesa Marina Sturdza a trăit o viaţă asemănătoare unui film: a trăit în exil, a fost, pe rând, jurnalistă, vicepreşedintele uneia dintre cele mai renumite case de modă din lume, director UNICEF şi a desfăşurat, totodată, o impresionantă activitate caritabilă.

Prinţesa Marina Sturdza a încetat din viaţă. Numele pe care il purta este unul cu rezonanta in istoria tarii noastre si, in acelasi timp, motivul pentru care, la 3 ani, a fost scoasa pe furis din Romania, familia ei refugiindu-se din calea comunismului.

Principesa Marina Sturdza a trait in conditii modeste, in Canada, dar a primit acasa o educatie demna de o printesa. A absolvit Belle Arte si a devenit jurnalista de moda, cunoscand si imprietenindu-se cu cativa dintre figurile emblematice ale modei secolului XX: Karl Lagerfeld, Giorgio Armani, Ralph Lauren, Oscar de la Renta.

Cu acesta, din urma, a ajuns chiar sa colaboreze indeaproape, cand a devenit vicepresedintele companiei sale, motiv pentru care s-a mutat din Canada la New York. Si-a dorit sa faca mai multe pentru cei din jur si asa a ajuns la Geneva, pe un post global la UNICEF. Acolo si-a descoperit vocatia caritabila, pe care a exersat-o din plin, odata cu revenirea in Romania, dupa 1990.

Printesa Sturdza a fost activa in numeroase proiecte caritabile, cele mai cunoscute fiind The Hospices of Hope (Casa Sperantei), un centru de ingrijire paleativa pentru bolnavii incurabili sau cronici, precum si Hope and Homes for Children (HHC), un ONG care isi propunea sa dezinstitutionalizeze copiii abandonati sau orfani si sa-i integreze in adaposturi de tip familial.