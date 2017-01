Doliu în presă! A murit jurnalista care a anunţat declanşarea celui de-al Doilea Război Mondial

În august 1939, Clare Hollingworth a fost prima persoană din lume care anunţa că 1000 de tancuri ale Germaniei au invadat Polonia. Pentru jurnalista Clare Hollingworth era a treia zi de lucru la publicaţia The Telegraph atunci când cel de-al Doilea Război Mondial a fost declanşat.



Aşadar, Hollingworth era reporter începător pentru Daily Telegraph, atunci când a anunţat "ştirea senzaţională a secolului". Clare a fost jurnalistul care a reperat trupele germane care se grupaseră la graniţa poloneză, în timp ce călătorea din Polonia în Germania, în 1939, informează BBC, citat de Mediafax.



Totodată, Claire Hollingworth a fost corespondent şi în războiul din Vietnam, în Algeria şi Orientul Mijlociu.



O altă ştire în exclusivitate, despre spionul britanic Kim Philby, a fost descoperită tot de Hollingworth pentru The Guardian în 1963. Convinsă că Philby se află în aceeşi linie de spionaj care îi includea pe Guy Burgess şi Donald Maclean, a scris că acesta a fugit în Rusia. Însă The Guardian a amânat publicarea relatării jurnalistice a lui Clare Hollingworth timp de trei luni.



Înainte de a deveni reporter, Hollingworth a ajutat în operaţiunea de salvarea a mii de oameni de forţele mobilizate de Hitler prin eliberarea unor vize britanice.



De-a lungul vieţii, a fost membru de seamă în Clubul Corespondenţilor Străini (FCC), din Hong Kong, unde şi-a sărbătorit aniversarea de 105 ani, în octombrie anul trecut.



Tara Joseph, preşedinte al FCC, declară despre Hollingworth: "A fost o sursă de inspiraţie extraordinară şi un membru al clubului nostru de nepreţuit".



Hollingworth, care a fost căsătorită de două ori, şi-a petrecut ultimele patru decenii în Hong Kong, după ce a lucrat în Beijing, în anii 1970.

