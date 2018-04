Doliu în muzică. A murit un mare star internațional

Lumea muzicii este în doliu. Saxofonistul Charles Neville a murit la vârsta de 79 de ani.

Vestea morții a fost anunțată de familia lui. Charles Neville suferea de cancer pancreat, iar vineri a murit în locuința lui.

Fratele lui a transmis pe Facebook un mesaj: Vei rămâne mereu în inima și în sufletul meu, ca un tatuaj, a scris Aaron Neville.

Cunoscut cu mustaţa sa în formă de potcoavă şi veşnic optimist, Charles Neville şi-a făcut debutul în grupul Dew Drop Inn. "Legătura mea cu muzica a început foarte devreme", declara el anul trecut la postul de radio din New Orleans WWNO, subliniind că acasă "toată lumea cânta". Saxofonistul şi-a petrecut mai mulţi ani în închisoare în anii 1960 din cauza consumului de marijuana. Într-o închisoare din Louisiana s-a întâlnit cu James Booker, pianist de renume din New Orleans. S-a mutat la New York, unde a devenit dependent de metadonă. În ultimii ani din viaţă a reuşit să scape de această dependenţă şi ducea o viaţă sănătoasă. De altfel, a devenit vegetarian şi practica meditaţia. Era căsătorit şi are 12 copii,