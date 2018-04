Doliu în lumea wrestlingului! O legendă a WWE, răpusă de o boală cumplită

Unul dintre cei mai tari wrestleri din istorie a murit.

Bruno Sammartino a incetat din viata ieri, la varsta de 82 de ani, dupa o lupta de 2 luni cu o boala crunta. Acesta era stabilit in USA, insa era de origine italiana, fugind peste Ocean dupa cel de-Al Doilea Razboi Mondial.



Italianul a detinut titlul in WWWF, precursoarea WWE-ului de azi, timp de 11 ani. Mai exact 4040 de zile, in doua mandate, primul fiind cel mai lung din istoria promotiei, 2803 zile!



Acesta a fost poreclit "Legenda Vie" si "Forta Italiei", pentru calitatile sale de bodydbuilder. Sammartino a fost al doilea campion din istorie, dupa Buddy Rogers, incoronat in 1963, dupa o gala in New York, in celebra Madison Square Garden, acolo unde peste 20.000 de oameni au asistat la spectacol, noteaza sport.ro.



Titlul detinut de Sammartino a mai fost detinut apoi de nume uriase din industrie, ca Hulk Hogan, The Undertaker, Andre the Giant, Ric Flair, Steve Austin, Bret Hart, The Rock, John Cena, etc. In prezent, centura e la AJ Styles.



Bruno a fost casatorit aproape 60 de ani cu sotia sa, Carol, cu care a avut 3 copii.