Doliu în lumea sportului: un cvadruplu campion olimpic a murit

Fostul scrimer maghiar Gyozo Kulcsar, cvadruplu campion olimpic si triplu campion mondial la spada, a decedat la varsta de 77 de ani, a anuntat, joi, Comitetul Olimpic Ungar, citat de AFP.

Supranumit "Paganini al spadei" in Ungaria, Kulcsar a obtinut medaliile la patru editii ale Jocurilor Olimpice, de la Tokyo in 1964 pana la Montreal, in 1976.



Kulcsar a cucerit titlurile olimpice la individual si pe echipe la Ciudad de Mexico (1968), pe echipe la Tokyo (1964) si Munchen (1972), castigand si bronzul la individual la Munchen (1972) si la Montreal (1976).



Dupa ce s-a retras din activitate, Kulcsar a format mai multe generatii de scrimeri de succes, ultima sportiva din acest sir fiind Emese Szasz, campioana olimpica la Rio, in 2016, scrie ziare.com.