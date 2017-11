Doliu în lumea sportului. A murit, după ce a intrat într-un copac

Schiorul francez David Poisson a murit pe loc, după ce a pierdut unul dintre schiuri și a lovit un copac, în timp ce se antrena pentru proba de coborâre în stațiunea canadiană Nakiska, conform mai multor surse concordante, citate de AFP.

"Când am ajuns la fața locului, am preluat această persoană și am constatat decesul acesteia", a explicat purtătorul de cuvânt al paramedicilor, Adam Loria, citat de presa canadiană, scrie Agerpres.ro.

Poisson a ieșit de pe pârtie către finalul traseului, a pierdut unul dintre schiuri și a trecut prin plasa de securitate, înainte de a se lovi de un copac, a declarat pentru AFP un membru al staff-ului echipei de schi alpin a Italiei, care se antrenează de asemenea la Nakiska.

Pârtiile de la Nakiska, stațiune care a găzduit probele de schi alpin din cadrul Jocurilor Olimpice de la Calgary (1988), sunt trasate în pădure.

Numeroase echipe naționale vin să se pregătească aici, de aproximativ 20 de ani, înaintea probelor de de viteză de la Lake Louise, stațiune aflată în apropiere și care găzduiește una dintre etapele Cupei Mondiale de schi alpin.