DOLIU în lumea muzicii internaționale! A murit un artist LEGENDAR

Legendarul muzician Fats Domino, unul dintre cei mai importanţi artişti rock'n'roll din perioada anilor 1950-1960, a murit la vârsta de 89 de ani

Artistul era cunoscut pentru cântecele "Ain't That A Shame" şi "Blueberry Hill".



Cântăreţul originar din New Orleans a vândut mai mult de 65 de milioane de discuri, depăşind toţi performerii rock and roll, cu excepţia lui Elvis.



Actorul Samuel L. Jackson a scris pe Twitter: "I found My Thrill on Blueberry Hill. Odihneşte-te în pace, Fats Domino!".