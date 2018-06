DOLIU în lumea modei. O cunoscută creatoare a fost găsită spânzurată

Creatoarea de modă americană Kate Spade a fost descoperită moartă în apartamentul ei din New York marţi dimineaţa, fiind vorba aparent de o sinucidere, a informat poliţia, citată de Reuters.

Spade, în vârstă de 55 de ani, a fost descoperită spânzurată de către menajera sa în locuinţa sa de pe Park Avenue din zona Upper East Side Manhattan, a indicat ziarul New York Daily News, citând oficiali din cadrul poliţiei. Potrivit Dailymail.co.uk, designerul s-a spânzurat.

Spade a fost co-fondatoare a mărcii vestimentare Kate Spade New York, pe care a vândut-o ulterior.



Creatoarea de modă a fost în trecut redactor specializat în accesorii la revista Mademoiselle înainte de a-şi lansa propria companie de design, Kate Spade New York, în 1993. Kate a început prin a vinde genţi şi apoi şi-a extins creaţiile pentru a include îmbracăminte, bijuterii, lenjerie de pat, pantofi şi parfumuri.



Kate Spade New York are peste 140 de magazine de vânzare cu amănuntul în Statele Unite şi peste 175 de magazine la nivel internaţional, conform site-ului companiei.



Departamentul de Poliţie din New York a confirmat moartea creatoarei născută Katherine Noel Brosnahan.