Doliu în lumea medicală. Unul dintre cei mai străluciţi medici români a murit

Doliu în lumea medicală. Profesorul Ioan Munteanu a murit. A facut prima fertilizare in vitro din Romania si, de asemenea, a fost autorul primei proceduri de fertilizare in vitro cu embriotransfer realizata la o mama purtatoare.

Mii de cupluri au devenit parinti datorita profesorului Ioan Munteanu, medic ginecolog specialist in fertilizare şi membru al Academiei Romane.



Profesorul Ioan Munteanu, un deschizator de drumuri in Medicina romaneasca, s-a stins la 79 de ani.



In 1961, absolvea Facultatea de Medicina din Timisoara cu media 10 si a fost un pionier in domeniul reproducerii umane asistate la Clinica Universitara de Obstetrica-Ginecologie Bega.



In 1995, realiza prima fertilizare in vitro din Romania si infiinta si organiza primul centru de laparoscopie, chirurgie laparoscopica si fertilizare in vitro din tara noastra. Iar un an mai tarziu aducea pe lume primul copil conceput prin fertilizare in vitro din Romania. In acelasi an efectua primul embriotransfer la mama purtatoare.



In 2001, profesorul Ioan Munteanu asista la nasterea primului copil prin fertilizare in vitro, la o mama in varsta de 50 de ani.



„Eu am lucrat cu academicianul, profesorul Ioan Munteanu, din 1991 pana in anul in care s-a pensionat, in 2008. A fost cu certitudine una din personalitatile marcante ale medicinei timisorene, romanesti si nu numai. A fost omul care a deschis participarea Romaniei in obstetrica-ginecologie dupa Revolutie pe intregul glob, promovand meseria, clinica, dar si Romania pe toate continentele – in America de Nord, in America de Sud, in Australia, in Europa, a avut o larga participare nationala si internationala. A fost omul care a condus echipa care a facut prima fertilizare in vitro din Romania in 1995. Romania era la momentul respectiv a 18-a tara din lume care folosea tehnica de reproducere umana asistata in tatamentul fertilitatii si de asemena a creat centrul de chirurgie laparoscopica si histeroscopica de la maternitatea Bega care este unul dintre cele mai performante moderne si reprezentative pentru Romania in intreaga lume. A condus Clinica Bega 31 de ani. Din 1987 pana in 2008. A fost medicul cu cea mai laborioasa activitate medicala si chirurgicala. A fost omul care 100% a schimbat radical perceptia despre obstetrica-ginecologie in Timisoara si in Romania. A condus Societatea Nationala de Obstetrica-Ginecologie in doua mandate. A stabilit legaturile dupa Revolutie si a infiintat Societatea Romano-Maghiara si Romano-Germana de obstetrica-ginecologie. A organizat congrese nationale – congresul national de obstetrica ginecologie si congrese internationale la Timisoara si in alte orase de langa orasul universitar Timisoara. A format cateva sute, sute de medici, iar cei mai aproppiati colaboratori ai sai sunt in continuare acum la Maternitatea Bega. Peste 50 de ani a lucrat in sistemul medical, marea majoritate in Universitatea de Medicina si Farmacie din Timisoara, unde prin mana lui au trecut probabil sute de studenti.”, a declarat, pentru opiniatimisoarei.ro, prof. dr Marius Craina, managerul Spitalului Judetean Timisoara.