Doliu în lumea filmului. Vedeta serialului "Dosarele X" a murit

Actorul Billy Drago a murit la varsta de 73 de ani.

Actorul a murit in urma unor complicatii in urma unui accident vascular cerebral, anunta presa externa.



Billy Drago a jucat in zeci de filme, cele mai cunoscute roluri fiind cele din "The Untouchables" (Incoruptibilii), regizat de Brian de Palma, si "The Hills Have Eyes", aminteste The Sun.







In Incoruptibilii, Drago a interpretat rolul lui Frank Nitti, apropiat al lui Al Capone.



El a aparut si in serialele "Hill Street Blues", "Moonlighting", "Walker Texas Ranger", "Trapper John" si "The X-Files".



Tatal lui Drago, pe numele real William Eugene Burrows, a fost actor si regizor, iar mama sa era de etnie rroma.