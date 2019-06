Doliu în lumea filmului! Un celebru actor s-a stins din viață

Dramă în lumea filmului!

Billy Drago, actorul cunoscut mai ales pentru rolurile sale de gangster, în filme precum ''The Untouchables'' şi ''Pale Rider'' a încetat din viață la vârsta de 73 de ani. Moartea lui Billy Drago a survenit în urma unor complicaţii apărute după un accident vascular cerebral.

Billy Drago s-a născut în Hugoton, Kansas, dintr-un tată actor şi regizor de origine amerindiană şi o mamă de origine romă. Acesta, pe numele său real William Eugen Burrows, și-a schimbat numele în ”Drago” înainte să își înceapă cariera în cinematografie.

Drago a apărut în peste 100 de filme, remarcându-se în trei pelicule cu Chuck Norris: "Invasion U.S.A.", "Hero and the Terror" şi "Delta Force 2: The Colombian Connection".