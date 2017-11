DOLIU în lumea culinară! Unul dintre cei mai mari bucătari ai lumii a murit

Cunoscutul bucătar italian Antonio Carluccio a murit la vârsta de 80 de ani, miercuri. El deținea un cunoscut lanț de restaurante pe care l-a înființat în Marea Britanie și participa constant la show-uri de televiziune culinare.

Cunoscutul chef a deschis în 1999 o reţea care numără în prezent 96 de restaurante şi spaţii de servire în Marea Britanie, a publicat 22 de cărţi şi a fost coordonatorul unor programe de televiziune foarte populare, precum "The Two Greedy Italians", difuzat BBC, în care a apărut alături de Gennaro Contaldo, scrie Agerpres.



În 1998 a fost distins în Italia cu titlul de Comandor, în timp ce regina Elisabeta a II-a a Marii Britanii i-a acordat în 2007 titlul de Membru al Ordinului Imperiului Britanic.



Jamie Oliver, care a lucrat cu Antonio Carluccio în anii 1990, i-a adus un omagiu marelui chef italian prin intermediul unui mesaj publicat online.



"Cu mare tristeţe am auzit că Antonio Carluccio a murit miercuri dimineaţă. A fost primul meu şef la Londra la restaurantul Neal Street, în urmă cu 25 de ani", a scris Jamie Oliver în acel mesaj.



Neal Street era considerat "o instituţie şi o Mecca" a industriei restaurantelor, a adăugat cunoscutul chef britanic, care s-a declarat recunoscător pentru faptul că a lucrat alături de Antonio Carluccio.