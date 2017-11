Doliu în fotbalul românesc: a murit un fost fotbalist de la Steaua

Fostul fotbalist Viorel Jurcă a murit sâmbătă, la vârsta de 60 de ani.

Fostul jucator de la Steaua, FC Arges si Inter Sibiu a suferit un infarct si nu a putut fi salvat, informeaza Tribuna.ro.

Jurca s-a remarcat in fotbalul romanesc in special prin evolutiile avute in tricoul lui FC Arges si Inter Sibiu.

La Sibiu, unde a jucat intre 1988 si 1992, a facut parte dintr-o echipa care a oferit multe meciuri spectaculoase.

Dupa retragerea din activitate, Jurca a devenit antrenor, atat ca principal cat si secund.

Jurca era nascut pe 14 februarie 1957 si a evoluat ca atacant.