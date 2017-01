Doliu în familia Oanei Roman! A murit în urmă cu puţin timp

Oana Roman este în doliu. Din păcate, mătuşa ei a murit de cancer.

Rodica-Lenuţa Georgescu avea 79 de ani, suferea de cancer la sân, iar, din cauză că este vaduvă şi nu are copii, familia Oanei Roman a trebuit să aibă grijă de aceasta.



"Sora mea este bolnavă, în ultima faza. O avem internată într-un aşezământ bisericesc pentru bolnavi de cancer în fază terminală. De zece ani se luptă sora mea cu cancerul asta. In ultimul an a fost din ce in ce mai rău... Fără fete, fără Oana şi Calina, şi chiar şi fără Marius, nu ştiu ce m-aş fi făcut. Aşteptăm, nu mai e nimic de făcut”, spunea Mioara Roman, la începutul anului, anunţă spynews.ro.