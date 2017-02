Doliu în cinematografie. A murit un actor din URZEALA TRONURILOR, la doar 36 de ani

Neil Fingleton, un actor din distributia serialului "Game of Thrones/ Urzeala tronurilor", care detinea titlul de cel mai inalt om din Marea Britanie, a murit la varsta de 36 de ani.

Neil Fingleton, care a interpretat rolul uriasului Mag the Mighty in "Urzeala tronurilor", remarcandu-se si in cateva lungmetraje SF de mare succes, precum "X-Men: First Class" (2011), "47 Ronin" (2013) si "Jupiter Ascending" (2015), a murit sambata din cauza unei insuficiente cardiace, informeaza The Guardian.



Cu o inaltime de 231 de centimetri, Neil Fingleton, era considerat cel mai inalt om din Marea Britanie, scrie Ziare.com.



Decesul lui a fost confirmat printr-un comunicat publicat pe pagina de Facebook a Clubului Persoanelor Inalte din Marea Britanie: "Din pacate, am fost informati ca Neil Fingleton, cel mai inalt om din Marea Britanie, a murit sambata. Neil a devenit cel mai inalt om din Marea Britanie in anul 2007, dupa ce l-a depasit in inaltime pe Chris Greener".



"Neil a inceput sa se faca remarcat jucand baschet in Statele Unite, inainte de a deveni actor si de a juca in 'X-Men: First Class' si, recent, in 'Game of Thrones'. Gandurile si condoleantele noastre se indreapta acum catre familia lui", se afirma in acelasi mesaj.