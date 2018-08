Doina Pană, PSD: "Acolo n-a fost diaspora, ci huligani violenți cu dotare paramilitară"

Doina Pană: Acolo n-a fost diaspora

Doina Pană, fost ministru PSD al apelor și pădurilor în guvernul Mihai Tudose, neagă prezența românilor din diasporă la mitingurile de vineri și sâmbătă.

"Suntem în Postul Adormirii Maicii Domnului și în România, „Grădina Maicii Domnului", un grup de huligani susținuți de un grup de iresponsabili în frunte cu președintele țării, încearcă să dea foc la țară!", spune Doina Pană citată de Realitatea de Bistrita.

Fostul ministru al Apelor și Pădurilor, Doina Pană, a comentat pe amplu protestul diasporei într-o postare pe Facebook. Singurul parlamentar PSD din Bistrița-Năsăud care a ales să își exprime public punctul de vedere cu privire la acest miting este convins că incidentele s-au datorat unor huligani violenți și în niciun caz românilor din diaspora.

Cu toate că afirmă că nu se află în țară în aceste zile, deputatul Doina Pană susține că a urmărit cu interes protestul diasporei, motivând că nu a reușit să înțeleagă motivele care îi nemulțumesc pe românii plecați în străinătate.

"Am urmărit totuși atât de trâmbițatul protest al Diasporei pentru că nu înțelegeam ce-i nemulțumește atât de tare. Guvernarea PSD-ALDE este cea care s-a aplecat cel mai mult asupra nevoilor lor: eliminarea/ reducerea taxelor consulare, posibilitatea de accesare, în plus față de românii din țară, a programul Diaspora Start-up (40.000€ – fonduri nerambursabile pentru demararea unei afaceri dacă se întorc în țară) și alte multe proiecte prin Ministerul Românilor de Pretutindeni. În plus, viața celor dragi rămași acasă s-a îmbunătățit considerabil printr-o creștere reală a veniturilor acestora" a scris pe pagina personală de pe o rețea de socializare Doina Pană.

În opinia parlamentarului bistrițean, "ce-am citit că s-a întâmplat la miting m-a siderat și m-a convins că acolo N-A FOST DIASPORA. Au fost huligani violenți cu dotare paramilitară din categoria "rezist" care au încercat să ocupe clădirea Guvernului, au insultat jandarmii, au aruncat asupra lor cu URINĂ, FECALE, pietre și bucăți de asfalt. Au avut temă clară să răstoarne prin forță Guvernul, indiferent de preț, chiar cu prețul vieții unei femei jandarm care se zbate acum între viață și moarte!".

Pe de altă parte, Doina Pană critică atitudinea președintelui țării, Klaus Iohannis și se arată nemulțumită de faptul că procurorii militari s-au autosesizat după violenţele de la protestul din Piaţa Victoriei şi au deschis un dosar penal privind modul în care au intervenit jandarmii". Mai mult aici