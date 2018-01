Doina Pană, prima reacţie după ce a demisionat din Guvern

Doina Pană a renunţat la portofoliul Apelor şi Pădurilor, invocând motive de sănătate. Într-o declaraţie pentru Digi24, aceasta a detaliat motivele invocate şi a adăugat că pentru un ministru, oboseala devine cronică.

„Oboseală e din orice poziție, într-adevăr, din cea de ministru e la un moment dat cronică. Am cumpănit foarte mult, e o decizie grea pe care am luat-o. Nu mi-a fost simplu, mă gândesc la ea de câteva săptămâni și am considerat că e deciza corectă”, a spus ministrul demisionar.

„Am avut discuții și cu premierul și cu președintele partidului și am fost onorată că amândoi m-au rugat să-mi iau concediu de odihnă și să nu plec. Dar consider că una dintre puținele poziții din care nu-ți poți permite să nu funcționezi sută la sută este cea de ministru și atunci consider că am luat decizia corectă”, a adăugat Doina Pană.