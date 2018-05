Doina Gradea, un nou scandal. Ce i-a făcut lui Lucian Mîndruţă?

Doina Gradea, şefa TVR, are parte de un nou episod în scandalul înregistrărilor ascunse difuzate de Dragoş Pătraru. De data aceasta, şefa TVR era contrariată de gestu unui reporter şi, în acest context, şi-a amintit cum l-a dat afară pe Lucian Mîndruţă

În noile înregistrările făcute publice de Dragoş Pătraru, prin intermediul HotNews, preşedintele-director general al Televiziunii Române Doina Gradea îi califică pe jurnaliştii de la ştiri ca fiind o haită. De asemenea, pentru a-l intkmida pe realizatorul emisiunii Statea Naţiei şi a-i sugera să nu mai fie aşa de incisiv, Doina Gradea îşi aminteşte cum l-a dat afară, de la Pro TV, pe Lucain Mîndruţă.

Într-un mesaj pe facebook, Lucian Mîndruţă a demontat parţial relatarea Doinei Gradea.

"Constat ca nostalgia de a-l “da afara pe Mindruta” e inca puternica la unii. S-a întamplat prin 2000, in campanie, cand i-am scris lui Bryan Adams ca nu face bine sa se asocieze cu campania PSD din vremea aia. Mailul meu a ajuns imediat la ei, care au cerut socoteala.

Pentru o aduce pe Doina Gradea la dimensiuni mai normale, precizez ca pedeapsa mea a fost o suspendare de vreo doua saptamani de pe post. Nu mai sunt in relatii cu Adrian Sarbu, da’ n-am sa-l injur niciodata. Mai ales ca, in acest caz, a facut tot ce a putut sa ii dea satisfactie lui Adrian Nastase - sau cui era ofticat - si in acelasi timp sa ma pastreze in echipa. Asta e de spus, precum si un tarziu “jos palaria!”