Doi poliţişti din Braşov, VIRALI pe internet. Cum au fost fotografiaţi de un necunoscut

Doi agenți de la Secția nr. 5 de Poliție Brașov au ajuns vedete pe internet, după ce au fost fotografiați în timp ce hrăneau doi oameni ai străzii, un adult și un copil.

Cei doi sărmani căutau hrană și lucruri folositoare la o ghenă de gunoi când au fost întâlniți de polițiștii care patrulau prin zonă. Când i-au văzut pe tată și pe fiul său fiul flămânzi, polițiștii au renunțat la masa lor și le-au oferit-o cu generozitate celor doi nevoiași.

„Astăzi, trecând întâmplător pe strada Minerva, am întâlnit doi polițiști de la Secția nr. 5 Brașov dând de mâncare unor oameni care nu au posibilități. Oameni care nu dau în cap, care nu cerșesc bani... Niște simpli oameni, pe care viața nu i-a ajutat. Oameni care caută de mâncare sau alte lucruri la gunoi. Nu pot spune că văd asta zilnic, ba chiar e prima dată când văd un asemenea gest. Da, da.. Uită-te bine în poza asta!! AU GRIJĂ DE OAMENI!!”, a scris pe Facebook tânărul respectiv, adăugând fotografia cu cei doi agenți.

„Dumnezeu m-a binecuvântat cu atât de multe și sunt fericit cu familia mea”, spune polițistul. „Din păcate, există foarte mulți în situația copilului din fotografie și a tatălui sau și e traumatizant și rușinos pentru societatea noastră. Întâlnim zilnic asemenea cazuri și e groaznic să nu ai ce să mănânci. Tata a murit în 1992, când eu eram în școala de ofițeri și am făcut foamea, m-au durut dinții de foame și știu foarte bine ce înseamnă să fii într-o asemenea situație, pe mine mă marchează. Sunt foarte mulți care mănâncă din containere și îi întâlnesc aproape zilnic, așa ca nu e prima data când ajut persoane aflate la ananghie. În loc să ajung acasă la 7, am ajuns la 11 pentru că nu avem oameni, așa că nici situația noastră nu e una foarte fericită. Am văzut copilașul la container și l-am întrebat pe tatăl lui dacă a mâncat ceva copilul. Mi-a spus că nu mâncase nimic în acea zi și era aproape 4. Am mers la un magazin și i-am cumpărat niște sandvișuri. Am vrut să-i cumpăr o banană, dar nu arătau prea bine bananele și am zis să mănânce ceva bun. Mi-au dat lacrimile când am văzut cum mânca acel copil. Murea de foame, avea unghiile negre, era neîngrijit. Nu trebuie să îi judecăm pe părinți, pentru că ei sunt în situația aceasta și societatea ar trebui să se îngrijească mai mult de acești oameni. Noi, ca societate, nu suntem oameni. I-am dat și tatălui, care ar fi vrut să le ducă celor 8 copii de acasă, dar i-am zis să mănânce că îi mai cumpărăm. A venit un băiat care ne-a întrebat dacă ne poate fotografia și, în cele din urmă, am acceptat. Când am ajuns acasă, soția mi-a spus că am apărut pe facebook. Nimeni nu face nimic, toți se gândesc numai la ei și mi se rupe sufletul. M-a marcat când l-am văzut cum mânca din sandviș. N-am resursa financiară necesară, pentru că aș da mâncare la cel puțin două sute de persoane, mai ales că îi întâlnesc foarte des”, a povestit, pentru bzb.ro, agentul șef principal Mihail Cristian.

