Doi părinţi care şi-au pierdut copiii în Colectiv, mesaje îndurerate: "Să vorbească doar ei..."

Eugen Iancu, un tată care şi-a pierdut copilul în incendiul de la Colectiv, a postat pe pagina sa de Facebook, un mesaj în care precizează că "astăzi este ziua in care ar trebui să vorbească doar ei, victimele unui dezastru provocat de noi toți". Totodată, şi Cristina Matache, mama lui Alexis Matache, a postat pe pagina sa un colaj cu fotografiile celor care au murit, spunând: "3 ANI DE DOR!!Dumnezeu să vă odihnească sufletele!".

Redăm, în continuare, mesajul postat de Eugen Iancu, pe Facebook:

"Astăzi este 30 Octombrie, ziua care a produs cea mai cumplită tragedie din ultimii 25 de ani, zi in care comemorăm 65 de tineri uciși de un stat corupt, de un sistem , de noi toți.

Astăzi este ziua în care politicienii ar trebui să se retragă si, in semn de respect față de rudele celor decedați, ar trebui să își ceară iertare. Este ziua in care revolutionarii, activistii de profesie ar trebui să tacă.

Asta este ziua in care ar trebui să vorbească doar ei, victimele unui dezastru provocat de noi toți.

Astăzi avem " Marsul Chitarelor " ,un marș al tăcerii, un marș fără scandări, fără sloganuri, fără politică, doar un marș al respectului față de viață, față de tinerețe, față de arte, față de supraviețuitori si aparținători.

Vă așteptăm cu lumina, cu flori si cu chitări, la ora 19 in fața magazinului Unirea sau direct la Colectiv!", a scris Eugen Iancu, pe Facebook".