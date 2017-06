Doi cetățeni francezi, în continuare dispăruți după atentatul de la Londra

Ministrul de Externe de la Paris, Jean-Yves Le Drian, a anuntat luni seara ca doi cetateni francezi sunt in continuare disparuti, dupa ce au fost prinsi in atentatul terorist care a inceput pe London Bridge si a continuat in carnagiul din Borough Market, scrie Hotnews.ro.

De asemenea, ministrul a confirmat ca un cetatean francez si-a pierdut viata in atac si opt au fost raniti, dintre care patru sunt internati in stare grava in spitalele din Londra. Autoritatile britanice au reusit sa-i ucida pe jihadisti la aproximativ opt minute dupa declansarea carnagiului, dupa ce au tras peste 50 de gloante in directia acestora.